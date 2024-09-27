工程師IG涉洩漏機密　漢翔：未遵工作紀律將嚴懲

▲漢翔國機國造勇鷹號。（圖／漢翔公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

昨日有媒體報導，漢翔（2634）工程師在社群媒體上大量張貼公司機密資料，其中包含國機國造的高教機及下一代戰機的工程機敏資料，對此，漢翔今（27）日說明，報載工程師確為公司員工，目前負責環控系統與相關熱流分析工作，雖然沒有涉及國防部核定的涉密工項，但仍屬未遵工作紀律的重大違規，造成國人疑慮，也損及公司形象聲譽，將依規定對其嚴懲。

漢翔指出，公司各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110機服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善，該名工程師為工程處置團隊中的一員，執行飛機異常狀態分析與排除作業，在處置期間加班頻繁，因而於個人社群媒體抒發。

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漢翔表示，經該名工程師同意，進入其社群帳號後台，逐一檢視所有貼文、限時動態典藏等所有資料夾，與工作相關計有9則限時動態，均為計算流體力學（CFD）時使用的分析資料，圖片呈現部分外型、溫度分布，紀錄其正在加班，未有重要性能、設定與數據資料；餘皆與工作無關，且該員於IG上所述ADF訊息為錯誤資訊。

不過，漢翔也說，該名工程師行為雖未涉及國防部核定的涉密工項，惟仍屬未遵工作紀律的重大違規，造成國人疑慮，也損及公司形象聲譽，將依規定對其嚴懲，同時加強員工教育訓練及宣導，另將主動邀請空軍及主合約方中科院就查證情形複查。

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