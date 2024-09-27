股債齊揚！美中政策齊發「提振市場情緒」　法人建議多元布局

▲市場股債齊揚，金管會核備的970檔境外基金平均上漲1.16%。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

隨著美國經濟數據持穩，「衰退擔憂」逐漸消退，美國聯準會（Fed）9月降息兩碼，正式宣告降息周期開始，加上中國意外推出大規模刺激，提振市場情緒，股債齊揚。截至9月25日資料統計，台灣金管會證期局核備的970檔境外基金平均上漲1.16%，其中，692檔股票型基金平均上漲1.23%，261檔債券型基金平均上漲1.03%。

富蘭克林證券投顧表示，美國正式啟動降息周期，經濟展望顯示決策官員預估美國經濟有望實現「軟著陸」，為市場注入強心針，有利延續全球股債多頭氛圍。現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國投資等級債券型基金及加碼日圓的全球債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。

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儘管美國經濟展望持穩，但考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財測消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，富蘭克林證券投顧建議投資人「逢震盪分批加碼」，除了AI科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股如公用事業及醫療、價值型股票像是金融或原物料，以及美國中小型股票都有補漲空間，可多元布局掌握輪動契機。

富蘭克林證券投顧表示，最新經濟預估摘要（SEP）也暗示聯準會認為美國經濟可望實現「軟著陸」，再加上年底旺季到來、AI持續貢獻題材與話題，有利美股維持多頭趨勢。

與此同時，中國政府罕見祭出大規模刺激措施，顯見中國政府已認知消除通縮風險與支持經濟成長的急迫性，雖然部分市場人士認為此次刺激措施仍不足以完全扭轉經濟深層次的結構性問題，但至少能暫時修復投資信心，短線投資人可伺機進場。

另就中長期投資策略而言，富蘭克林證券投顧認為，除中國以外，印度經濟動能強勁，南韓與台灣出口持續受惠於AI浪潮，日本則有自身改革特殊題材，亞洲市場投資機會多元，建議以較為穩健的亞洲小型企業基金搭配亞洲成長基金布局，積極者可選擇印度、日本基金為衛星，定期定額或逢回檔分批布局。