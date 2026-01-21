美銀美林經理人調查：樂觀情緒指數升至8.1　創4年半以來高點

▲美銀美林經理人調查，樂觀情緒指數升至8.1。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

根據1月份美銀美林經理人調查報告顯示，對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自7.3進一步攀升至8.1，達2021年7月以來高點。經理人現金水位由3.3%進一步下滑至3.2%的歷史低點，相較2025年4月與2022年10月市場極度悲觀時的現金水位為4.8%與6.3%，而針對股市回調的保護措施則降至8年來最低。

雖然1月份美銀美林經理人此次調查於格陵蘭問題升溫之前進行，但委內瑞拉、伊朗等問題已推升「地緣政治衝突」竄升為經理人最為擔憂的尾端風險，認同此情況的經理人比例達28%，「AI股票泡沫」以27%的比例並列最可能的尾端風險，在擁擠交易方面，「做多黃金」歷經三個月又坐回最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄與放空美元分列二、三名；此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券，AI超大規模雲端供應商的資本支出與日本政府債市分列二、三名。

在資產配置方面，對於股票的配置由上月的淨42%加碼進一步攀升至淨48%加碼，為2024年12月以來新高，不過美股青睞程度略有降溫，美股配置由淨6%加碼，回落至淨3%減碼，美股以外市場青睞程度升溫，歐股配置由淨18%加碼攀升至淨25%加碼，對於新興股市的配置由淨39%加碼小幅上升至淨40%加碼，對於日股的配置由淨4%減碼攀升至淨3%加碼，對於科技類股的配置由淨21%加碼小幅下滑至淨19%加碼，此外，對於債券的配置比重則由上個月的淨29%減碼進一步下滑至淨35%減碼。

