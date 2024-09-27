ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

避免不孝子法寶！一次搞懂「生前贈與」與「附負擔贈與」

▲▼遺產，遺囑。（圖／視覺中國）

▲面對身後事，專家建議事前妥善規畫，避免遺愛變調。（示意圖／視覺中國）

文／《不擔憂的後半生》

資產的安排生前贈與或遺產？

當你盤點資產後，發現自己扣除接下來的20年生活所需還有餘裕，甚至更多，那麼如何預為傳承規畫就很重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果你的家庭結構與關係還算和諧，依照繼承順位繼承就很好的話，當然你的資產全數列為遺產是沒有問題的。不過，現代社會有越來越多人可能是單親、單身、無子嗣，或與法定繼承人關係不睦，這時候，如何順著自己的意思處理資產就很重要。

資產較豐厚的人，可以選擇部分資產做生前贈與。根據現行法律規定，每年有244萬元贈與金額免繳納贈與稅，請記得是以「贈與人」的角度計算，也就是你一年內贈與他人的總額只要不超過244萬元，即不用繳贈與稅；而受贈人可以收受多人的贈與，沒有贈與稅的問題。因此，如果父母各自利用每年的免稅額贈與子女財產，該名子女一年即可拿到488萬元的贈與。利用免稅金額逐年把資產移轉出去，這規畫是有好處的。假如你扣除養老所需後，剩餘的資產仍不少，以贈與方式每年固定轉至你的家人手中，他們可省下遺產稅，或者你可以贈與你想要照顧或感謝的親友，而他們並不在你的法定繼承人之列。

「生前贈與」的案例：

楊叔叔93歲、太太86歲，叔叔早年在美國教書，回來台灣12年，現在住養生村。兩個女兒均在美國出生、工作，不會回來台灣。叔叔剛回台灣時，係租屋住在生活機能方便的市區，由兩個外甥幫忙租屋住其附近，方便照顧兩老。叔叔規畫將在美國的資產留給女兒們；而在台灣的資產，預留養生村的費用及可能產生的醫療花費後，其餘均於生前贈與兩名外甥，感謝他們10多年來的陪伴與照顧。當然，人生總怕有萬一，故叔叔夫妻及兩名外甥簽立「附負擔贈與契約」，夫妻倆每年於免贈與稅額度內贈與外甥現金，外甥則需照顧夫妻倆至他們終老。

因此，不論是前面談的楊叔叔的例子，或者想把錢捐作慈善用途，都非常建議採用生前贈與方式處理。如果不想繳贈與稅，那就每年分次辦理，對自己、對受贈者都有直接的好處。

生前無償處分財產，有贈與稅；而死後的財產為遺產，有遺產稅。由於法律有每年244萬元贈與免稅的規定，很多人因此認為，用生前贈與比死後當作遺產處理，對子女會更好，不過，這樣一來，父母親也會擔心，自己會不會被拿了錢的孩子棄養？

先試算遺產稅，再決定需否生前贈與

首先，你要了解自己的資產結構，也就是本書一開始提到的，先盤點自己的資產狀況，其次則依照遺產及贈與稅法算一算，是否達到繳納遺產稅的門檻？如果扣掉遺產稅之免稅額及扣除額，未達繳稅門檻，根本就沒有「需要繳納遺產稅」這件事，長輩也就不需要因此去做財產移轉；就算需要繳納遺產稅，也必須了解「需要繳納多少遺產稅」？假設這個金額是在可以接受的範圍，也認為繼承人們應該為國家的稅賦收入盡一點力，那也無需於生前辦理過戶。

其次，如果認為遺產稅確實有點多，是否能有兩全其美的方法，稅少繳、長輩的老年安養費又無虞呢？遺產稅的計算，並不是以人去世的時候，所留下的遺產總額「全部」都按照稅率級距去課稅，而是類似綜合所得稅的申報方式，可以扣掉「免稅額」以及「扣除額」之後，得到的「課稅遺產淨額」才是要繳稅的金額。

［案例：不需繳稅］

被繼承人過世時，有配偶及兩個成年子女，遺產總額有2000萬元，2024年1月1日以後身故，免稅額是1333萬元，扣除額部分：

配偶可以扣553萬元

成年子女可以扣112萬元（每個人56萬元）

喪葬費可以扣138萬元

計算結果「課稅遺產淨額」負136萬元（2000−1333−553−112−138＝-136），也就是說，課稅遺產淨額是負數，根本不用繳稅。所以，遺產總額2000萬聽起來很多，經過一算，根本不需繳納遺產稅。

［案例：需要繳稅］

被繼承人過世時，有配偶及兩個成年子女，遺產總額有5000萬，2024年1月1日以後身故，免稅額是1333萬元，扣除額部分：

配偶可以扣553萬元

成年子女可以扣112萬元（每個人56萬元）

喪葬費可以扣138萬元

計算結果，「課稅遺產淨額」為2864萬元（5000−1333−553−112−138＝2864），因為課稅遺產淨額在5000萬元以下，稅率為10%，因此需要繳納的稅額為：

2864×10%＝286.4，即需繳286.4萬元。

父母於生前移轉不動產給子女的方式，通常是贈與或買賣，使用買賣做為移轉的方式時，就必需有合理的金流，該金流最後還不能回流，如果是真移轉假買賣，除了必須補繳稅款之外，還要加上罰款，另外也會涉及其他民事及刑事責任，不可不慎。

不論是用贈與或買賣方式，更複雜的是稅務，需要考量土地增值稅及需否適用房地合一稅等，建議找專家將所有可能產生的稅務統統計算清楚，才能確認於生前移轉不動產給子女，能不能達到省稅目的。

本文擷取自 如何出版社《不擔憂的後半生──聰明規畫財務、健康、身後事，好命退休不是夢》

關鍵字： 資產遺產遺產稅生前贈與附負擔贈與

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鋼鐵股8檔飆漲停！中鋼也亮出大紅柱　「兩新政策」激勵用鋼領域

鋼鐵股8檔飆漲停！中鋼也亮出大紅柱　「兩新政策」激勵用鋼領域

台股27日開高走低，不過由於中國政府釋放重大利多，祭出「兩新政策」，激勵鋼鐵股全面走揚，甚至有8檔個股鎖在漲停，中鋼（2002）盤中也一度飆上23.45元，終場上漲6.21%，收23.1元，成交量9.9萬張，亮出一根大紅柱。

2024-09-27 15:14
日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選　146暴衝至143

日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選　146暴衝至143

日本自民黨今（27）日進行新任黨魁選舉，日圓兌美元走勢也跟著坐雲霄飛車，在第二輪投票中獲得215票的石破茂超車不赞成升息高市早苗，高票當選下，日圓出現急拉，從146價位垂直拉升至143，由貶轉升。

2024-09-27 15:10
中鋼亮紅「業績再報喜」！前8個月稅前淨利43.16億元　年增226%

中鋼亮紅「業績再報喜」！前8個月稅前淨利43.16億元　年增226%

中鋼（2002）股價亮紅受百萬名投資人矚目，27日公布8月自結盈餘，累計今年前8個月稅前淨利達43.16億元，較去年同期大增226%。中鋼指出，獲利提升主要是因為單位售價及毛利增加，加上礦業投資獲配股利、利息收入也增加，使業外收入有所提升。

2024-09-27 15:33
力積電助印度設廠「轉移技術、人才」　陸行之問：10年後還能活？

力積電助印度設廠「轉移技術、人才」　陸行之問：10年後還能活？

晶圓代工大廠力積電（6770）與印度塔塔電子昨日簽訂合作最終協議，力積電將協助塔塔電子建設全印度第一座12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術以及培訓印度員工，不過對此知名半導體分析師陸行之則坦言，這會吸引一群在台灣升遷不易的年輕人前往開疆拓土，而這些擁有普通製程技術的新創公司10年之後能否存活，都還是未知數，呼籲半導體大廠加強新生代接班，留住優秀人才。

2024-09-27 10:09
SCFI本周跌幅加大　歐地與波灣跌幅最高、美西美東都跌近一成　

SCFI本周跌幅加大　歐地與波灣跌幅最高、美西美東都跌近一成　

上海交易所今(27)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2135.08點，跌231.16點，跌幅較上周的5.76%提高為9.77%，歐洲、地中海與波斯灣航線在13-16%之間，美東跌12.53%，美西跌9.16%，顯示十一長假前市場相當疲弱，完全沒有節前旺季表現。

2024-09-27 15:39
搶進陸港股 ETF！4檔成交量擠進前十 　00637L爆25萬張居冠

搶進陸港股 ETF！4檔成交量擠進前十 　00637L爆25萬張居冠

中國大規模救市，陸港股飆漲，也帶動在台掛牌陸股ETF量能激增，槓桿型元大滬深300正2（00637L）今（27）日至午盤前即爆出25萬張，居台股交易量之冠，台股前十大成交量中，陸股ETF就佔了4檔。

2024-09-27 11:59
外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門　但遭拒

外媒爆Arm擬收購英特爾產品部門　但遭拒

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，Arm曾與英特爾接洽，希望收購產品部門，但已被告知該業務不會出售。

2024-09-27 11:58
台塑4寶市值縮水「等於1家富邦金」　謝金河：南亞跨出一小步

台塑4寶市值縮水「等於1家富邦金」　謝金河：南亞跨出一小步

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「南亞跨出了一小步」為題發文，指出過去台塑4寶中，至少有3家會出現在台灣前10大企業市值榜，如今4寶市值大縮水，加起來只等於1個富邦金，不過，他看到南亞（1303）轉型從高毛利、利基產品切入，是個很好的起步。

2024-09-27 10:50
中國央行降準！融資租賃三雄受惠　中租-KY飆漲逾8%

中國央行降準！融資租賃三雄受惠　中租-KY飆漲逾8%

中國人民銀行（央行）今（27 日）宣布下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，融資租賃三雄中租-KY（5871）、裕融（9941）與和潤（6592）受惠，有利借貸成本下降，股價連袂走高，其中龍頭中租-KY飆漲逾8%。

2024-09-27 10:46
Meta首款AR眼鏡「最快2027年量產」　郭明錤：定位是取代手機平板

Meta首款AR眼鏡「最快2027年量產」　郭明錤：定位是取代手機平板

Meta公司在Connect 2024年度開發者大會上，首度曝光採用全像影像技術、針對消費市場的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機，對此，天風國際證券分析師郭明錤表示，Meta首款AR眼鏡產品Orion最快在2027年量產，在此之前，還會推出規格較低的版本，用來取代智慧手機及平板電腦。

2024-09-27 10:23

讀者迴響

熱門新聞

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

面試台積電「妹子提2問題」後悔爆！過來人喊涼了

今年26名頭彩中獎人都現身！　台彩董座笑喊：要破紀錄了

188萬人領錢了！勞保給付今入帳　平均1.9萬元

日圓雲霄飛車！自民黨「不升息派」落選　146暴衝至143

2024國泰金控技術年會重磅公開　企業級AI模型中心「GAIA」

存股如何2個月領息40萬？

公益彩券揭開台灣公益經濟學 　「善良的公式」暖心首映

寶佳集團將出席新光金股東會　「新新併」意向曝光

外資大買船票！　連7天敲進長榮、萬海逾8.5萬張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366