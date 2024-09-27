貿協組團參加中南美最重要的祕魯食品展　助業者拓展南美市場

▲觀展民眾踴躍品嘗現煮珍珠奶茶。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

著眼於中南美洲的食品機械市場商機及我國與中南美洲的邦誼，外貿協會率15家企業參加中南美洲最重要的國際食品展-「2024年秘魯國際食品展」，於台灣館中展示我國優良的食品機械、包裝機械、有機糙米及米製食品，精良的產品展現我國的產業實力，開展首日即接獲當地多家買主洽詢。

活動是外交部委由外貿協會籌組台灣館參展，計有15家企業報名參展。該展展期自9月25日至 27日，為期3天在利馬市Jockey展覽中心舉辦，為祕魯食品及食品機械產業的一大盛事。

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我國駐秘魯代表張幼慈於開展首日親臨展場與我參展業者熱絡互動，並邀請我們是秘魯黨(Somos Peru)黨主席Patricia Li Sotelo與秘魯台灣商會代理會長陳菱洋及參展企業共同為台灣館剪綵開幕。

今年第二次參展的團長常珅機械總經理陳暐叡指出，行銷南美市場須有耐心，無法一蹴可幾，且需要具備有誠意的售後服務，才能夠將成功拓銷南美市場。

虹興機械行銷企劃經理魏紹凱表示，首度參展便於開展首日獲國際買主阿根廷堅果製品生產商Saboresar S.r.l.公司，洽詢堅果棒製造到包裝的整廠完整解決方案。

另泉順食品董事長特助李逸萍表示，祕魯以長粒型的米種為主，該公司現場烹煮短粒型米飯試吃，並與祕魯當地第三大米製品品牌銷售商交流，對了解當地市場收穫良多。

本屆台灣館有5家派員實體參展業者，包括專業馬口鐵罐及鋁罐之封罐及充填設備商常珅機械公司、專注於PET瓶的生產技術並成功打造出自有品牌「KEENPRO」的金展精密、擁有40多年專業經驗並以「山水米」品牌聞名的泉順食品、提供專業客製化自動包裝系統解決方案的誠泰機械以及擁有逾30年經驗，專精於臥式高速包裝機設計與製造，產品行銷全球百餘國的虹興機械。台灣館開展即接獲當地多家買主青睞，其中尤以山水米的有機稻米詢問度最高。

另在型錄展區中，現場搭配影片展示多款我國優質食品加工機械，包括耕耘國際市場逾43載、銷售網路遍及全球60個國家、年銷售2萬台攪拌機的士邦食品機械廠，主要生產行星式麵粉攪拌機和餐飲設備；提供食品機械解決方案的克理斯機械，以型錄展示包裝、塗抹作業與封口機械等小型食品機械。

除了食品機械展區外，台灣館還設置了台灣休閒食品試吃專區，參觀者可品嚐現煮珍珠奶茶、義美和旺旺零食以及金車伯朗咖啡等美食，體驗台灣獨特的美食文化魅力，同時透過現場生動精采的台灣美食文化及智慧農業影片來趟探索台灣之旅。

秘魯與我國的雙邊貿易關係高度互補。我國從秘魯進口礦產品、金屬製品和農產品，並向秘魯出口塑料製品、機械、電氣設備、化工產品和汽機車零配件。

2023年，台秘雙邊貿易額達6.5億美元，其中我國對秘魯出口2.7億美元，從秘魯進口約3.8億美元。秘魯是我國在中南美洲的第四大貿易夥伴，僅次於墨西哥、巴西和智利。

根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（CEPAL）最新報告，拉丁美洲暨加勒比海地區2024年度經濟成長率預計為1.9%。擁有6億人口市場及豐富天然資源的中南美洲市場，對我國企業而言極具潛力。外貿協會表示將積極籌組貿訪團、拓銷團和參展團，持續帶領我國企業赴中南美洲進行商貿交流，促進雙邊互惠合作。

