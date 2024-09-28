金價今年漲幅27%！25家國銀有「存摺業務」　疫情爆發當年交易最夯

▲金價今年至目前漲幅已達27% 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價蹭蹭漲，頻創高點，中央銀行今（27）日在臉書提醒投資人在台灣想買賣黃金不必再實體交易，只要透過黃金存摺即可輕鬆搞定，統計目前已有25家銀行開辦此項業務，且在新冠肺炎（COVID-19）疫情剛爆發的2020年交易最熱絡，保有歷年最高水準紀錄。

受到以Fed為首的全球央行可能進一步降息、中東地緣政治持續緊張，加以美國總統大選在即帶來的不確定性之影響，黃金價格一路高漲。今（2024）年以來金價漲幅已超過27%，可望創下2010年來的最大漲幅；台灣銀行的黃金存摺則於本年9月26日創下每公克2,741元新高價。

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央行指出，台灣早年的黃金是不能自由買賣的，後來黃金才商品化，1995年1月，銀行獲准開辦「黃金存摺」，推出無實體黃金交易業務，並允許24小時黃金交易，和國際市場連線。1997年4月，為拋磚引玉，由央行副總裁轉任中央信託局（已於2007年併入台灣銀行）理事主席的彭前總裁，首開序號000001黃金存摺，是國內第一本黃金存摺，因此彭前總裁堪稱是國內的「黃金存摺之父」。他為了「共襄盛舉」，開戶時買了10公克，惟多年來沒有再買賣過。

根據央行統計，黃金存摺業務開辦後，國內黃金交易業務蓬勃發展，目前已有台灣銀行、華南銀行、玉山銀行、第一銀行、合作金庫等25家銀行，開辦黃金存摺業務。

根據國內近10年銀行辦理黃金存摺業務量統計情形，新冠肺炎（COVID-19）疫情剛爆發的2020年，民間交易熱絡，民眾合計申購高達47,088千公克，贖回51,976千公克，淨贖回4,888千公克，為歷年最高水準。本年1~6月，拜黃金行情看漲所賜，民眾申購高達8,909千公克，贖回7,594千公克，淨申購1,315千公克。

