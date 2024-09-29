黃仁勳：輝達盡力為中國提供服務　核能是不錯選擇

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美中貿易戰晶片管制影響輝達產品銷往中國市場，不過輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳接受「彭博電視」專訪時表示，他正在盡力為中國客戶提供服務，並遵守美國政府對輝達向中國出口的限制要求。

「我們要做的第一件事就是遵守正在實施的任何政策和法規，」黃仁勳表示，「盡我們所能在我們服務的市場中競爭。」

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黃仁勳說：「那裡（指中國）有很多客戶依賴我們，我們將盡力支持他們。」

談及能源議題，黃仁勳表示，對於不斷增長的資料中心所需的再生能源來說，核電是一個不錯的選擇。

「核能作為能源之一、永續能源之一是非常棒的，」黃仁勳指出，核電不會是「唯一」，我們將需要各種來源的能源，並平衡能源的可用性和成本以及隨著時間的推移的可持續性。

在世界某些地區，發電量已經不足以支持新資料中心的建置。隨著世界上最大的公司向他們認為是計算的未來的新基礎設施投入數千億美元，這個問題日益嚴重。

《彭博社》報導指出，這種擠壓導致人們在新「人工智慧工廠」的選址上做出權衡。有些資料中心無法滿載，而有些資料中心則建在遠離人口中心的地方。

黃仁勳表示，輝達的產品雖然比前代產品更耗電（最新一代晶片需要超過一千瓦），但效率更高，因為它們可以更快地完成訓練和運行人工智慧軟體的工作，並替換多個舊零件。