大摩喊「凜冬將至」卻反手大買SK海力士　涉嫌操控股價坑殺投資人

▲SK海力士。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據韓國媒體BusinessKorea報導，根據韓國交易所(KRX)9月27日消息，摩根士丹利首爾分公司前一天處理了1,061,547股SK海力士股票的買入，這是國內外證券公司中最大的買入訂單。不過此前，摩根士丹利才發布了一份名為凜冬將至的報告，將SK海力士的目標價從26萬韓元下調至12萬韓元，並將投資建議從增持改為減持，因此報告發布後反手買進作法，也已經讓韓國證交所啟動調查，認為其涉嫌操控股價。

據報導，在利空報告發布前兩天，摩根士丹利首爾分公司出售了1,011,719股SK海力士股票，這引發了搶先交易的嫌疑。韓國證券交易所已展開調查，金融監督院也在調查該公司是否參與了與該報告的製作和分發相關的任何非法活動。

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同時，SK海力士股價9月26日收在180,900韓元，較前一交易日上漲9.44%。截至9月27日上午10點55分，該股延續上漲趨勢，報18.63萬韓元，較前一交易日上漲2.99%。

這樣也讓外界懷疑，大摩先行賣出股票，再發布利空報告等股價拉低，接著進場買回，讓SK海力士成為外資提款機，更讓外界質疑大摩往後報告發布的目的性。

對此，韓國證交所已經展開調查，大摩是否利用報告操控股價，坑殺無辜投資人。