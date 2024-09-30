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廉能治理　台灣港務公司榮獲第2屆「透明晶質獎」特優獎殊榮

▲台灣港務公司本月3日辦理第2屆「透明晶質獎」實地評核現場。（圖／港務公司提供）

▲台灣港務公司本月3日辦理第2屆「透明晶質獎」實地評核，港公司高階與評核人員合影。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

法務部為激勵各機關致力追求更好的廉能治理，積極推動資訊及行政透明，特別建立透明晶質獎之行政機關廉潔評審機制，台灣港務公司參加第2屆「透明晶質獎」評選，榮獲整體廉能作為的「特優」獎項殊榮。

108年由法務部廉政署推動透明晶質獎試評獎，112年獲得行政院支持推動成為全國性正式獎項。台灣港務公司首次參選，113年9月3日於高雄港港史館進行實地評核，由台灣港務公司總經理王錦榮、業務副總經理鄭淑惠及基隆分公司總經理高傳凱等主管人員率領公司同仁與會，並親自簡報及展示公司廉能措施，陪同委員共同檢視公司廉能治理的成效。

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王錦榮表示，本次參獎不僅對外展現本公司相關廉能作為，並且藉由參獎過程使本公司各單位得以重新檢視於資訊與行政透明、減少民怨、防杜弊端等面向是否有不足之處，借鏡學習並積極落實檢討策進。

王錦榮強調公司秉持企業誠信治理，藉由推動公平透明之採購制度與廉政平台、完善內部控制與內部稽核、強調公眾參與及建立良善協力治理的公共服務夥伴關係，以確保營運效益與效率，本公司重視內部透明廉潔，並將廉能創新成果外溢擴散，此次獲得「透明晶質獎」整體廉能作為之「特優」獎項殊榮，係公司整體致力推動廉能措施的成果，未來仍將持續追求更好的廉能公司治理，營造港群廉能永續環境，攜手航港產業夥伴共榮發展。

關鍵字： 廉能治理台灣港務公司透明晶質獎

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