賺爛！他賣手遊虛寶2年交易額680萬　國稅局追出51萬營業稅

▲玩手遊課金示意照，非當事人。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

遊戲產業越來越夯，財政部區區國稅局今（1）日表示，近期查獲有專業玩家靠線上遊戲、手遊虛寶賺錢，光是去年、前年交易額就衝出680萬元的好成績，不過遭國稅局仔細追查發現沒有辦理營業登記、漏開發票，漏報680萬元營業額，連補帶罰一共追繳51萬元營業稅。

北區國稅局指出，專業玩家甲君在111年至112年間透過網路交易平台銷售遊戲寶物，透過第三方支付業者乙公司收款，嗣該局查得甲君於上述期間涉有未依規定辦理稅籍登記並漏開統一發票銷售額，經通知甲君提示相關資料釐清交易情形，甲君承認確有未辦稅籍登記營業及漏報銷售額680萬餘元，依照營業稅稅率5%核定補徵營業稅額34萬餘元。

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另外，國稅局依稅捐稽徵法第44條及營業稅法第45條、第51條第1項第1款規定處以罰鍰，三者相較擇一從重，按營業稅法第51條第1項第1款規定處罰，裁處漏稅額0.5倍的罰鍰，高達17萬餘元，因此連補帶罰共51萬元。

基層稅務官員指出，為了避免洩露個資，不方便透露專業玩家究竟是靠那幾款遊戲牟利，不過遊戲迷願意花錢課金買寶物，把自己變成「課長」，也讓國稅局看到出手「課稅」的契機。

「很多專業玩家會培養寶物，慢慢養大以後賣出去，從中賺到勞務所得。」稅務人員提醒，不論是個人透過網路平台銷售貨物或勞務，銷售金額當月若達到營業稅起徵點（銷售貨物為8萬元，銷售勞務為4萬元），都要記得向國稅局申請稅籍登記，以免被查獲遭補稅處罰。

