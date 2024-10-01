船舶安全與淨零排放　驗船中心與IMCA攜手辦理研討會

▲研討會與會貴賓左起CR周侑陞組長、IMCA的Rhys Jones、IMCA的Jason Veerasingam、沃旭的Pascal Langeais 、CR鄭志文執行長、富邦銀行林敏正協理、WFO的蔣大巍、CR詹育禔處長。 （圖:驗船中心提供）

記者張佩芬／台北報導



隨著全球航運減碳議題持續升溫和離岸風電產業的蓬勃發展，財團法人驗船中心(CR)與國際海事承包商協會(IMCA)於10月1日共同舉辦了「船舶與海上安全暨淨零排放未來趨勢」研討會，深入探討海事工程與航運面臨的挑戰及未來發展方向。

研討會內容豐富，聚焦多個關鍵主題：IMCA技術顧問Rhys Jones分享了數個離岸風電場緊急事件案例，強調建立完善緊急事件反應機制的重要性，並探討動態補償舷梯系統在離岸風場作業中的應用，與提出相關的安全操作指南與建議。

世界風能協會亞太區共同負責人蔣大巍分析了台灣能源轉型，以及未來浮動式風場所面臨的挑戰與機遇。Orsted亞太區採購負責人Pascal Langeais則介紹了Orsted在離岸風電供應鏈減碳方面的努力與成就，並強調各方合作的重要性。

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CR再生能源處處長詹育禔深入探討了船舶實現淨零排放所面臨的技術挑戰與政策限制，分享了驗船中心在協助船東推動船舶節能減排方面的經驗，CR海事技術組組長周侑陞則分享了多個CMID-MISW船舶檢查的實務案例，深入淺出地介紹了檢驗的標準、流程，協助業界更能符合IMCA檢驗要求。

台北富邦銀行綠色及永續金融資深協理林敏正則介紹了永續金融在推動淨零轉型中的重要作用，並分享了富邦銀行在綠色金融的創新做法。

CR執行長鄭志文表示：「CR密切關注國際海事組織(IMO)的最新動態，特別是船舶燃料轉型與碳捕捉等新興領域，並與各產學研單位合作交流，期望協助台灣航運業更充分掌握此次淨零轉型發展趨勢，持續鞏固台灣在全球航運中的重要地位。

此外，近年來CR在經濟部標準檢驗局的指導下，於離岸風電的驗證審查、法規編纂、海工風險評估、盡職調查等議題，提供鏈結政府、開發商、工程界、金融保險界等多面向第三方技術服務，充分扮演我國推動離岸風電的安全技術守門員。」

此次活動匯聚了離岸風電和海事工程產業的眾多專家，包括IMCA會員、離岸風電開發商、船東、承包商、金融業者及相關供應鏈業者，透過跨領域的經驗交流，為台灣航運與再生能源產業的安全與減碳發展帶來新的啟發。