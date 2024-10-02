輝達傳暫停開發雙櫃版GB200　郭明錤：市場質疑對供應鏈執行力

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

輝達（NVIDIA）目前全力開發GB200，不過，天風國際證券分析師郭明錤表示，未來除非有客製化需求，NVIDIA將僅提供單櫃版GB200 NVL72，不再提供雙櫃版NVL36*2；至於單櫃版GB200 NVL36仍維持原開發與出貨規劃。他也提到，此事無礙AI與NVIDIA的長期正向趨勢，但短期可能引發部分市場參與者對Nvidia與供應鏈執行力的質疑。

郭明錤分析，會這麼做主要有5大原因，第一是開發資源有限，原本的規劃是，GB200有3個案子同時開發中，預計自11月中旬開始的開發版本就會收斂至NVL72與NVL36*2，並在2025年3月中旬前完成兩者最後的品質驗證，但在NVL36開發仍有不確定性下，更遑論同時開發兩個72 GPU版本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭明錤指出，第二是NVL72節省資料中心空間。NVL72若能妥善解決Sidecar的散熱設計挑戰，會比NVL36*2少一個機櫃，提升資料中心空間效率。

第三，NVL72的推理效率較佳。受益於軟體可平行化設計，NVL72與NVL36*2在AI LLM訓練結果差異不大，但在非或不易平行化設計的推理過程中，如自回歸模型，NVL72的表現較容易優於NVL36*2。

第四，主要客戶偏好，如微軟就較偏好NVL72，而非NVL36*2；最後，是為了兌現公開的承諾，NVIDIA在公開場合宣傳重點始終都是單櫃版NVL72，為兌現公開承諾，資源有限下，NVL72開發順位較NVL36*2高。

郭明錤表示，NVIDIA近期頻繁修改AI伺服器產品藍圖，他認為這是NVIDIA在資源有限下，想在供應鏈執行力、競爭優勢與客戶需求間取得更好的平衡點，代表NVIDIA更務實面對產品規劃，但在改變過程可能會讓部分市場參與者對供應鏈亂象感到困惑；當前Blackwell伺服器的2025年產品出貨組合能見度低，部分供應商如組裝、散熱等2025年展望將受到較大影響。

郭明錤也說，NVL72開發最大挑戰主要來自TDP要求為132kW，這是有史以來功耗最高的伺服器，NVIDIA與供應鏈需要更多時間解決前所未有的技術問題；最新供應鏈調查指出，NVL72量產時程可能須至2025下半年後，而非NVIDIA的樂觀目標2025年上半年。