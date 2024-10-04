德魯里貨櫃運價指數本周下跌5%　近5周歐美線100航班被取消

▲本周德魯里貨櫃運費指數(WCI)下跌5%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

昨晚(3日)發布的德魯里貨櫃運費指數(WCI)下跌5%，為每大箱(40呎櫃)3489美元，比2021年9月疫情大流行峰值10,377美元低66%，但比2019年疫前的平均運費1420美元高出146%。另德魯里統計，從9月30日到11月3日的第40至44周之間之間，越太平洋、越大西洋和亞洲-北歐和地中海已經宣佈取消100個航班，佔原訂693個航班的14%。

本周從上海到熱那亞的運費下降了9%，即每大箱運價下降了364美元，至3848美元；上海到鹿特丹的運費下降了8%或342美元，至每大箱3815美元；上海到洛杉磯的運價下降了4%或232美元，至每大箱5258美元；上海到紐約的運價下降了2%或106美元，至大箱5922美元。

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由於美國東岸港口罷工，德魯里估計未來幾周從中國和歐洲到美國東海岸的運費將上調。

在取消航班部分，40-44周，63%的停航將發生在跨太平洋東行航線上，23%的停航將發生在亞洲-北歐和地中海，14%的停航將發生在跨大西洋西行航線上。

這五周，THE聯盟宣佈取消23個航班，海洋聯盟與2M聯盟，分別取消了22和13航班。在同一期間，非聯盟取消42個航班。

本周因中國休十一長假，今日上海航運交易所將暫停公布貨櫃運價指數(SCFI)。