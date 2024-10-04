熙特爾推出用電大戶解決方案　有望年省3600萬

▲熙特爾能源。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

2024台灣國際智慧能源週及台灣國際淨零永續展週五登場，本屆展會聚焦「創能、儲能、節能」。國內儲能大廠熙特爾新能源攜手合作夥伴參展，旗下子公司辰熙精密更在展會中宣布推出創新的大型用電戶解決方案，因應全球節能減碳，ESG碳中和浪潮。

辰熙精密透過整合儲能系統、太陽能發電、智能配電與發電機備用電源，以靈活的智慧能源管理，實現全年節省巨額能源費用。打造全台首座用電大戶節能、創能、儲能示範案場。

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台電為因應夜尖峰挑戰，同時促進儲能市場健全發展，台電擬針對高壓以上工廠用戶推出「表後儲能」時間電價，尖峰時段每度逾新台幣10元、離峰時段僅約2元，尖離峰價差達4倍，預計近期提報經濟部，年底前正式上路。隨著表後市場儲能需求興起，熙特爾透過從硬到軟一條龍的自有技術，打造實際智能微電網應用，可提供未來客戶最佳展示範例，在政府政策加持及優異的技術能力下，開拓表後應用商機。

辰熙精密是由熙特爾所投資籌設，專注於電池模組設計、電源管理技術研發，為客戶量身訂做各式電池解決方案提供儲能系統一站式服務。辰熙精密將在台中建置全台首座用電大戶節能、創能、儲能示範案場。

熙特爾表示，為優化能源使用，工廠內部建置了約3.5MW的儲能系統，總計10MWh的電量調節能力。該系統通過七套高低壓智慧配電盤，以500KW實時監控智能調節，確保能源的最佳使用效率。工廠內部設計的區域電網設有兩套大容量儲能系統（3.4MWh）和兩套中型儲能系統（215KWh），共計7.2MWh的儲能調節能力。預計進一步量產儲能系統將增加3MWh，使總儲能量達到10MWh，有效滿足工廠內部的用電需求。

熙特爾指出，這一方案利用儲能系統的「削峰填谷」功能，在用電價格低時儲存能量，於高峰期釋放使用，預計每年可為公司節省約1,900萬元的電費。此外，工廠還搭載了100KW的太陽能系統以及120KW的直流快充樁，太陽能發電與充電樁實現自發自用，每年可減少15萬度的灰電使用，進一步降低碳排放。

辰熙精密估計，在應對突發電力中斷方面，工廠配置了四套600KVA的發電機，保障不間斷的生產運行，亦可參與2MW的即時備轉方案。透過此一用電大戶儲能解決方案，估計每月可節省300萬元的能源成本，一年下來可節省達3,600萬元，三年內將替企業節約高達1億元的費用。

熙特爾持續推動智慧能源應用，以儲能系統為核心，結合綠能與智能調節，幫助企業達到可持續發展的目標，並減少能源成本壓力。