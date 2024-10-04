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慧洋前3季稅前每股賺6.4元　2艘節能船明年H2交付

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）

記者廖婕妤／台北報導

慧洋-KY（2637）公告9月合併營收為17.72億元，年增35.8％，單月自結稅前盈餘為7.11億元，自結每股稅前盈餘為0.95元；累計前3季營收為157.10億元，年增29.84%，自結稅前盈餘為47.80億元，年增157.86%，自結每股稅前盈餘達6.4元。

慧洋表示，9月處分37,046噸輕便型一艘，認列處分利益約900萬美元，今年已公告處分而未正式交船船舶尚有1艘，預計於今年底前交船認列，受到環保法規上路與全球貿易需求持續增加，以及新造船造價偏高、交期較長等因素影響，二手船舶交易市場活絡，慧洋將依市場行情適時處分老舊船舶，並維持船隊運力在最佳狀態。

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慧洋指出，在全球貿易市況方面，中國政府為振興國內經濟，接連推動總額2兆元人民幣的財政刺激措施，可望推升原物料進口需求，再加上9月份開始進入北美穀物運輸旺季，慧洋樂觀Q4運價走揚。

今年以來全球區域衝突不斷，使得船舶必須繞道而行，造成船舶周轉率下降，且今年全球散裝船舶增加量預期將低於過去4年平均3%水準，運力缺口可望使散裝運價維持在高檔水準。

而歐盟今年度開始對海運業徵收碳稅（EU ETS），大部分情況下費用雖由租方負擔，碳稅成本亦可轉嫁至運費，然慧洋仍將積極佈局節能船隊，其中原定2026年Q1才會交付2艘節能新船，已確定可提前於2025下半年交付，為公司營運成長再添薪火。

關鍵字： 航運營收處分運價散裝

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