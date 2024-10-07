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中菲行9月營收年增45％　寫近2年來新高

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告9月營收，單月營收為26.29億元，月增6.6％、年增44.69％，寫下近2年來新高，其中貨運量也年增3成；累計今年前3季合併營收為196.52億元，年增25.45％。

中菲行表示，9月全球仍面對諸多挑戰及變數，紅海問題無解，俄烏戰爭持續，美國降息及11月大選，更有美東碼頭工會談判及以巴衝突危機，空運市場因AI及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求，海運市場則因旺季提前結束，雖然船公司提供大量空班，運價依然下調。

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中菲行指出，面對這些市場變數，除提供多元產品包括中歐鐵路、海空聯運、包機以滿足客戶需求外，運用AI及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長，再創23個月的期間營業額新高。

此外，中菲行也攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油（SAF）計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

展望未來，中菲行指出，將憑藉超過150個重要利基市場的實體通路，以及功能強大的虛擬數位平台競爭力及營運優勢，必將持續成長營業額、不斷的創造營業額及獲利的高峰。

關鍵字： 中菲行營收海運空運

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