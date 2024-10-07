電費漲「台鐵支出年增2億」擬漲票價　經濟部次長：可評估編列預算

▲台鐵擬漲票價。（圖／台鐵公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部電價審議會上月30日拍板新電價，將於10／16實施，其中，台鐵被列為用電大戶之一，將調漲7％，預估每年電費將增加逾2億元，也台鐵是否漲票價的議題再度浮上檯面；對此，經濟部次長何晉滄今（7）日表示，目的事業主管機關可評估編列預算，或許可讓價格凍漲，或建議減免優惠。

何晉滄表示，社福機構、醫院、農漁業等產業，都曾有申請凍漲或減免的前例，因此目的事業主管機關、也就是台鐵，可進行產業狀況評估，以穩定物價為主也照顧民生。

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據悉，台鐵票價29年來都沒有調漲過，這波電價調漲，試算自10／16起，如以加計7％調整電價計算，今年電費增加約0.5億，明年全年增加約2.28億元。台鐵坦言，電費調漲確實影響成本增加，現行票箱收入甚難支應營運成本。

由於台鐵9月曾召開董事會討論票價調漲3方案，漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52％，不過遭董事會退回要求補充評估資料，包括敏感度分析、與其他運具比較等，台鐵預計10／22補充資料後再送董事會討論闖關，至於是否會因應新電價，再重新試算漲幅新方案仍待台鐵評估，票價合理化方案仍在積極研議中。