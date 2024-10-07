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能源股再添新兵　熙特爾預計10月中登錄興櫃

▲▼熙特爾董事長林聖澤。（圖／記者高兆麟攝）

▲熙特爾董事長林聖澤。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

能源股新兵熙特爾新能源（7740）已於9/18提出申請登錄興櫃並送申報補辦股票公開發行，預計在10月中旬可登錄興櫃掛牌交易。熙特爾擁有儲能系統的軟硬整合能力，提供自電池至操作平台的一條龍整合服務，113年上半年合併營業收入為1.17億元，相較去年同期成長66.5％，展現出強勁的營運動能，展望未來業績將呈現高倍速成長。

熙特爾新能源成立於 2017 年，為台灣專業新能源公司 ，專精於電池模組和BMS 研發設計／智慧 EMS 系統／維運管理，為擁有全自主設計開發能力的儲能系統集成公司，服務項目包含電力開發及工程、現地認證、電池安規檢驗、電池製造研發、表前表後儲能應用等，透過自研「SEETEL 雲平台」，能有效提升能源管理效能與精準度，並深化為數位能源聚合商。熙特爾目標成為儲能的領航者，專注開發全方位儲能應用技術服務。

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各國邁向2030年再生能源三倍目標，估計2023～2030年儲能容量需要增加6 倍，主要增長來自電池儲能，包含併網級儲能、表後儲能，估計2030年全球電池儲能功率達到1200GW。根據顧問公司貝恩（Bain）估算，電網儲能市場將從2023年約150億美元 擴展到2040年達到 1～3兆美元。

台灣9月新電費方案拍板定案，產業用電漲12.5％，且台電擬針對高壓以上工廠用戶推出「表後儲能」時間電價，尖離峰價差高達4倍，因應電費大漲、尖離峰價差擴大，儲能需求大增。經濟部同時推動風光配置儲能，目標2025年儲能建置容量1.5GW，2030年更上看5.5GW～16.5GWh。另外針對用電大戶亦有用電大戶條款推出，要求用電大戶建置相對應的儲能裝置，可望帶動長期表後儲能需求。

隨著表前儲能應用發展越趨成熟，熙特爾將把發展重心轉移至成長空間更高的表後儲能應用，如 AI 用電、工商用戶、動能應用、虛擬電廠等高成長潛力應用。

展望未來，熙特爾目前有兩座大型E-dReg儲能案場，預估將於2025年完工，營收隨完工進度於2024～2025年陸續認列，將挹注熙特爾營運動能。此外，在案場完工後，熙特爾將承接案場維運，承接期間長達10～15 年，將可提供未來長期營運穩定營收來源，降低營運波動，預估至2025、2026年累積維運量體將可分別達225MW／625MWh，以及525MW／1525MWh，2024～2026年管理運維量體CAGR將達294％，成長幅度高。

為了完整佈局儲能技術供應鏈並滿足在地化生產，熙特爾與國內兩家上市櫃公司合資成立辰熙精密，專注於電池模組設計、電源管理技術研發，為客戶量身訂做各式電池解決方案提供儲能系統一站式服務。生產線目前已在組裝階段，預估將在2024年第四季正式投產，年產能將持續擴大中，總計將在台中建置電池產線 2 條、虛擬電廠展示中心 1 座。產線初期以滿足台灣客戶需求為主，未來目標拓展至海外客戶。在安全規範上，經濟部針對參與電力交易平台之儲能系統，所訂定之基本安全、戶外儲能系統專案驗證技術規範等，熙特爾皆以更高標準追求設備、消防等安全規範。此外，辰熙在電池模組技術上競爭優勢在於軟硬整合能力，製造規模亦有望成為全台最大，有利於未來在維運上的競爭優勢。

關鍵字： 熙特爾

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