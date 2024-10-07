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外籍看護躺床生子！　勞動部：雙方合意解約可找新移工

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

日前有網友抱怨，家中請的外籍看護來台才5個月，竟然就在雇主家中生產，現在還得幫看護坐月子、顧小孩，感到心力交瘁。對此，勞動部勞動力發展署指出，若勞雇雙方合意解約，雇主就可找新移工，但要注意，依性別工作平等法規定，雇主不得以移工懷孕生產為由片面解僱，以免違規受罰。

針對媒體報導，移工在雇主家中生產，雇主擔憂失能長者無人照顧，還需負擔移工及其子女照顧責任，勞動力發展署表示，移工懷孕期間或生產後，家中失能長者需要照顧，而移工無法工作時，雇主可諮詢當地長期照顧管理中心，使用勞動部補助的擴大喘息服務及短期照顧服務。

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發展署指出，雇主與移工若雙方達成合意解約，雇主可依法聘僱新移工，移工也可合法轉換新雇主；但也提醒雇主，「依性別平等工作法規定，雇主不得以移工懷孕生產為由片面解僱，以免違規受罰。」

發展署說明，勞動部自2019年及今年起，已分別在桃園市、彰化縣及高雄市設立3處婦幼諮詢服務中心，提供移工生育及工作權益的諮詢教育、支持性陪伴、緊急安置及工作轉換等服務，今年已協助安置近200人次。

發展署表示，若移工、配偶及家屬經過共同討論子女的後續照顧規劃，並決定回國照顧，將會協助聯絡母國駐臺機構處理子女身分證明及旅行文件。

此外，發展署也強調，為協助移工在台工作期間的懷孕、生產及子女照顧等需求，勞動力發展署規劃訂定移工婦幼權益保障指引，今年已2次邀集衛福部、移民署、移工來源國辦事處、雇主、仲介及移工團體等共同討論，並且建議指引內容，應該依移工懷孕前、懷孕期間、生產後及育兒等不同階段，提供移工、雇主及仲介需注意事項及相關協助資源。勞動力發展署刻參考相關意見，調整修正指引內容，儘速發布實施。

關鍵字： 外籍看護移工勞動部

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