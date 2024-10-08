路易莎爆「投資虧損」　總公司發重訊！公布損失總額

▲路易莎傳投資虧損，發重訊公布損失總額。（資料照／路易莎提供）

記者柯沛辰／綜合報導

國內連鎖咖啡業者「路易莎」因避險需求，進行咖啡豆期貨合約交易，有媒體報導指已損失4000多萬元。對此，路易莎澄清，咖啡期貨波動劇烈，按規定超過20%的損失就要平倉並公告，但咖啡期貨如今又再度暴跌，產生潛在獲利，因此總結評估並未產生多大損失。

路易莎表示，最近咖啡期貨波動劇烈，因此購買咖啡現貨時，也會進行期貨避險，總金額1000萬元。在咖啡期貨突然暴漲到歷史第2高點時，因應櫃買中心規定，超過20%的損失就要平倉並且公告，但路易莎同時在相對高點時再避險，而今咖啡期貨又再度暴跌，產生潛在獲利，總結評估並未產生太大損失。

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路易莎說明，有關衍生性商品交易，本年度截至10月6日，認列未實現損失金額為521萬元、認列已實現損失金額為453萬5000元。

另外，最新統計至10月5日的「從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限」，契約金額為7.8萬美元、4萬美元，個別契約損失上限為交易金額之20%。依公平價值評估，未實現損失約1萬7138美元（約新台幣55萬元）、8080美元（約新台幣26萬元），主要因咖啡價格波動大所致，對公司營運無重大影響。