中高齡勞工「退休金不足」二度就業　62％嘆薪資比之前低

▲中高齡勞工二度就業。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

台灣面臨缺工潮，政府鼓勵中高齡勞工二度就業，yes123求職網調查，選擇二度就業的勞工，主要原因是覺得退休金不夠，不過有約62％勞工透露，其實重返職場後的薪資水準比之前低。

根據yes123求職網調查，對於選擇二度就業的勞工，其中有高達61.7%透露，重返職場後的薪資水準比之前低；屬於持平的佔了33.7%；比之前高的僅有4.6%。

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調查顯示，一度退休卻又重返職場，前3大主因依序為覺得退休金準備不夠佔69.4%、想分擔家計、貸款、負債佔63.5%，以及覺得離開職場後生活無趣佔36.7%。

此次調查更顯示，在邁入中年、過了四十歲以後，有73.3%勞工透露，曾經因為工作，影響到身心健康，包含在求職與上班時，更有87.1%的人表示，曾經因為年紀關係遇過職場歧視；除此之外，也有高達90.2%覺得，企業在聘僱人才時，其實有年齡的顧慮。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟「上有高堂，下有子女！」，無奈身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作；由於已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

因此楊宗斌建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題！像是政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比例以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠！另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。