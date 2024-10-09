競國2度停牌「股票變壁紙」？爆台灣廠要關了　410名員工將失業

▲上市老牌PCB廠競國8日起暫停股票交易。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／今周刊

PCB大廠競國(6108)日前宣布，因有重大訊息待公布，經證交所同意自10月8日起暫停交易，這是競國今年以來第2度停牌。由於競國先前爆出關廠，台灣廠將在年底前全數關閉，並裁員400人，公司也證實，12月25日停止生產。這次再度宣布股票暫停交易，外界猜測，是否與台灣廠關廠後續有關，至於競國是否有股票下市疑慮？

競國於昨（8）日下午4時召開重訊記者會表示，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠本業自111年度起已連續虧損3年，考量未來巿場情況及維護股東權益，公司擬自113年12月25日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子(昆山)有限公司生產。

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競國表示，公司台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工。資遣通報日：預計113年10月9日、資遣生效日：預計113年12月下旬。

根據公開資訊觀測站，競國成立於民國70年(1981年)，資本額近16億，主要經營業務為印刷電路板製造及買賣，曾是台灣知名的績優上市公司，然而今年來陸續傳出工廠出售與關閉的消息。

競國在8月宣布以人民幣2.787億元(約新台幣12.7億元)出售泰國廠股權，陸資PCB廠勝宏科技現金收購100％股權。

不過《經濟日報》9月曾報導，繼出售泰國廠予陸資廠勝宏科技後，競國台灣廠驚傳12月前關廠，並對客戶發布通知預告客戶轉移生產，最後出貨日期2024年12月25日。至於後續台灣廠400名員工安排等細節不明。

台灣廠年底恐關廠，410名員工何去何從？

當時競國發布重訊表示，因原物料成本上漲，公司目前決定將佔營收35%的鍍金產品，預計於今年10月31日停止接單，並於12月25日停止生產，其餘產品將檢視獲利情況，若不具生產效益，將評估轉往大陸廠生產，未來台灣廠產線的生產計劃，將審慎評估後決定。

競國表示，台灣廠自疫情結束後，消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，台灣廠的本業已連續虧損3年，考量巿場情況及組織調整，公司先自2024年10月31日起暫停台灣廠鍍金產品線的接單，後續依市場狀況評估，滾動式調整台灣廠其餘產線的生產計劃，台灣廠人員並配合調整需求或留任或依法資遣。

▲翻攝公開資訊觀測站。

目前競國中國廠員工人數有1807人，台灣廠則是410人，對於台灣廠年底恐關廠，410名員工何去何從？對此，競國財務長蔡政宏指出，將評估多餘人力做去留，依遵循法規處理。

沒想到，競國周一(10/7)無預警發布重訊表示，競國公司上市普通股自2024年10月8日起暫停交易，這也是該公司今年來第2度暫停交易。而這次競國並未透露原因，外界猜測恐與關閉台灣廠後續有關。

競國於下午4時召開重訊記者會表示，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠本業自111年度起已連續虧損3年，考量未來巿場情況及維護股東權益，公司擬自113年12月25日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子(昆山)有限公司生產。

競國表示，公司台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工。資遣通報日：預計113年10月9日、資遣生效日：預計113年12月下旬。

▲翻攝公開資訊觀測站。

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