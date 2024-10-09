新新併！台新金股臨會小股東拿皮卡丘　送吳東亮「超能力」

▲台新金股東臨時會小股東送上皮卡丘給台新金董事長吳東亮（右）打氣，現場氣氛溫馨。（圖／讀者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

新新併闖關，台新金（2887）與新光金（2888）今（9）日同步召開股東臨時會，兩公司股東出席率各78%與81%，相當踴躍，台新金董事長吳東亮不到9點就坐在主席位置上，有支持新新併的小股東則是在股東會開始時送上「皮卡丘」，表示皮卡丘有10萬伏特電力，希望吳東亮能有像皮卡丘一樣的「超能力」，直呼新新併後「明天會更好」。

吳東亮致詞時表示，感謝大家來參加股東臨時會，也感謝這段時間股東的支持，強掉在員工努力下，各項核心業務穩定成長，今天的股東臨時會主要討論新新併，也希望股東能大力支持。

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▲台新金股東臨時會現場。（圖／讀者提供）

台新金9月22日提出與新光金合併，吳東亮表示，雙方有著相近企業文化，彼此業務互補，合併綜效顯著，合併後規模來到第四大，也成為銀行、證券、人壽達到更均衡的大型金控，有助於更有能力因應市場波動，開創新局。

吳東亮強調，今天雙方股東臨時會若通過此案，順利完成合併，這將是台灣金融業首次合意併購先例，對兩家金控具有重大意義，也在台灣金融產業邁出一大步，未來將力促合併後的「台新新光金控」繼續努力成為金融業的領導品牌，參與政府的亞洲資產管理中心政策，創造良好績效、回饋股東、客戶及員工。