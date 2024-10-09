吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前3季營收寫新高　85度C美國加速展店

▲藏壽司與吉伊卡哇（ちいかわ）合作，助攻前3季營收寫新高。（圖／藏壽司提供）



記者廖婕妤／台北報導

餐飲股陸續公布9月營收，亞洲藏壽司（2754）受惠吉伊卡哇扭蛋熱潮，助攻前3季營收寫新高，將持續展店、推出聯名扭蛋、新品來挹注後市業績；85度C母公司美食-KY（2723）美國門市持續貢獻營收，全年展店上看雙位數，挹注Q4成長動能。

亞洲藏壽司（2754）9月合併營收為4.77億元，年增17.05％；受惠8月底吉伊卡哇扭蛋、及接棒的迪士尼公仔熱潮，推升今年前3季合併營收為41.07億元，年增8.16％，寫下歷史新高。

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藏壽司表示，8月底推出的吉伊卡哇扭蛋因為大受好評，活動提早20天結束，被市場喻為史上最短命活動，但社群討輪度持續延燒；接棒的迪士尼Tsum Tsum系列大受親子家庭喜愛，加上時值肥美秋鮭賞味季，以及展店動能，都助攻門市9月營收。

展望Q4，藏壽司指出，持續洽談其他高人氣聯名IP，新品、新店、新聯名扭蛋3箭齊發，更推出慶祝來台10週年相關活動抽大獎；展店計畫則如期進行，新北板橋遠東通訊園區年底前開出新店，這也是全台第59間門市，加上海外3店，海內外共計62店，為後市注入強勁動能。

▲美食KY子公司85度C。（圖／記者廖婕妤攝）



85度C母公司美食-KY（2723）9月合併營收為16.2億元，月減0.7％、年減7.93％；累計今年前3季合併營收為140.62億元，年減8.62％。展望未來，美國市場持續展店貢獻營收，中國市場也邁入秋冬烘焙旺季，Q4營收有望加溫。

美食-KY表示，美國事業連續43個月營收正成長，單店日均營業額累積跳升近5成，來客數也持續增加，新門市展出腳步也加速，今年前3季新增店數已達7間，相當於過去3年的加總，Q4也預期會有新店開幕，全年美國新店上看雙位數，明後年可望再更上一層樓。

美食-KY指出，中國市場則有機會在公部門振興政策陸續推出的情況下，緩步看到民生消費擺脫通貨緊縮，轉趨正向；當地85ºC 9月份營收也有止跌回穩的跡象，連續2個月成長，Q4開始隨氣溫下降，烘焙旺季報到，單店營收表現可望受惠季節性效應進一步改善。