馬斯克也在用！　「瘦瘦針」助攻3檔新藥股看俏

▲全球掀起的糖尿病降血糖的「瘦瘦筆（針）」減肥熱潮，包括特斯拉馬斯克也發文注射。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國最新公布美9月非農就業新增25.4萬人，意外強勁，反倒澆熄市場對11月降息二碼的預期，但不影響FED在9月19日啟動的降息循環，熱錢仍將湧進股市。CTWANT採訪多名分析師指出，進入降息循環週期後，投資人可關注防禦性生技類股，例如「瘦身保養」題材等。

據統計顯示，1998年以來美國聯準會首次降息前後，生技股通常在前三個月已可看出平均逾4％的明顯漲幅，正式進入降息後，不論後3個月、後6個月、後12個月，生物科技類股表現亮眼，漲勢隨時間拉長而增高，投信法人強調，若能在降息後持有1年，漲幅甚至可以高達近3成。

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群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，啟動降息循環周期開始，防禦型操作上可關注醫藥股，看好市場將對新藥研發的醫藥股評價升高。

以全球股市近二年由糖尿病藥物二大巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）的GLP-1藥物Wegovy與禮來（Eli Lilly）的Tirzepatide（替爾泊肽）掀起的減肥藥題材為例，也就是「瘦瘦筆（針）」，採取注射型一周一次，不僅吸引好萊嗚明星吹捧，就連特斯拉馬斯克也跟進加持，迄今熱度不減。諾和諾德在美上市的ADR股價自2023年以來漲幅達107％，禮來飆漲212％，可見其威力。

▲市場關注生技醫療產業受惠降息循環啟動，降低開發新藥資金成本壓力。圖為群益那斯達克生技ETF經理人李鈺涵。

向思穎分析，受到「瘦瘦針」掀起的減肥市場熱度，台股投資人也關注在減脂、醫美等注射型、口服型等相關新藥開發，分食逾百億美元市場商機。

群益那斯達克生技ETF經理人李鈺涵指出，生技醫療產業相對不受景氣影響，且受惠未來降息循環啟動，有望吸引資金配置，加上阿茲海默症、減肥藥、RSV疫苗等皆是每年超過百億市場規模，大型製藥公司積極透過併購尋求成長機會，在產業發展穩健正向且投資題材豐碩等，後市表現仍值得期待。

永豐投顧團隊分析指出，台股生技股可分為製藥、醫療器材、保健食品、醫美四族群，以「新藥」類來說，藥品在剛性需求支撐下，受景氣趨緩、通膨議題影響程度較小；而在「醫美」類來看，第四季受到周年慶等刺激為其傳統旺季，且中國大陸市場隨著消費升級美容醫療保養意識提高挹注營收動能，可以關注布局兩岸市場的個股，譬如說麗豐-KY（4137）、佐登-KY（4190）、羅麗芬-KY（6666）等。

▲北極星藥業成功開發多胜肽藥物合成技術等，左為董事長陳鴻文，右為總經理陳紹琛。

啟發投顧分析師郭憲政說，市場關注的減肥新藥股，像是美時（1795）、友華（4120）、康霈（6919）等；美白股就像是科妍（1786）、曜亞（4138）、達爾膚（6523）、麗豐-KY、佐登-KY、達爾膚（6523）等。

市場也關注到諾和諾德GLP-1的專利即將在2026年到期，進攻GLP-1原料藥的神隆（1789），以及成功開發多胜肽藥物合成技術或是轉投資相關藥品的北極星藥業-KY（6550）、晟德（4123）等，也備受關注。

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