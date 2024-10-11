《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

▲《黑神話：悟空》即將推出DLC。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

記者楊絡懸／台北報導

中國首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》推出後，激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，使得進入「產品轉換期」的顯卡廠有效解決高水位庫存。對於市場遊戲熱度及遊玩時數能否續熱相關題材，顯卡廠供應鏈指出，《黑神話：悟空》即將推出DLC（下載擴充內容），且將有其他3A級的遊戲出現，將會續熱相關商機。

輝達（NVIDIA）RTX 40系列顯示卡原先庫存水位高，主要是因為進入「新舊產品轉換期」，新世代輝達RTX 50系列也即將來臨，市場陷入觀望。不過，就在《黑神話：悟空》問世後，許多玩家為了要趕上這波電玩熱潮，決定不等RTX 50系列、而是先行購買RTX 40系列顯示卡，眼下堆積如山的庫存變成了搶手貨。

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顯卡廠指出，遊戲市場多以遊戲主機為主，但近年來，除了獨家產品之外，許多遊戲大作幾乎可在PC端遊玩，多數玩家也會就整體效能增添更好的設備，不但CP值高，活用度也高，帶動PC硬體設備加裝，更進一步產生堆疊效果；現在《黑神話：悟空》遊戲熱度削減，主要是多數玩家們都破關了，只要推出DLC，就會激勵明年初新一波商機。

事實上，《黑神話：悟空》遊戲對於電腦硬體要求高，因為這款遊戲使用3D環景及光追技術，且畫面均為4K畫質，玩家的電腦需要配置高階顯示卡才能體驗遊戲流暢度，帶動高階顯示卡換卡，使得相關板卡供應鏈有望受惠，也使不少店家形容「一隻猴子救了電腦市場」。

至於輝達新世代顯示卡RTX 50系列何時會上市，顯卡廠透露，原先預期今年底會推出，但就目前階段看來，輝達正聚焦在AI伺服器GB200的量產，因此推測新顯示卡RTX 50系列應在明年第一季才上市，後市只要有3A級遊戲不斷推出，顯示卡的需求也將源源不絕。