股東喊重啟併新光金　中信金吳一揆：遵循金管會指示

▲中信金副董事長吳一揆。（圖／中信金提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為了增加併購彈性，中信金（2891）今（11）日召開股東臨時會通過調高額定資本額，由目前2300億元拉升至3200億元，會中有股東以線上方式建議「中信金重啟併購新光金（2888）」，中信金副董事長吳一揆先以「中信金未來任何併購都會遵循金管會指示」回應，他強調目前沒有併購對象，對股東意見會納入整體考量。

今日股臨，有關中信金修定資本總額由2300億提高至3200億一案，有130億股同意、以贊成率81.84%通過。

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由於中信金對新光金併購案因金管會發出「緩議、就是不同意」的裁示，中信金今日股東臨時會上多位小股東上台發言詢問提高額定資本額以後是否為併購新光金做準備，這場股東臨時會主持人、中信金董事長顏文隆以「我自己是利害關係人必須迴避」（顏文隆姪女嫁新光金創辦人吳東進獨子）為由，指派吳一揆作答。

吳一揆指出，中信金前次調高額定資本額發生在5年前、未收購台灣人壽時，當時從1800億元拉至2300億元，但公司目前實收資本額來到2012億元，且富邦金（2881）、玉山金（2884）、開發金(現已更名凱基金，股票代號2883）都已調高額定資本額約500億元，台新金（2887）與新光金（2888）更是增加1500億元，調高額定資本額是趨勢，「一次拉高，早一點做好準備。」

「我們不會隨意擴張股本來併購，除非是有意義的併購。」吳一揆強調，中信金過去5年沒有併購，但EPS維持高檔，發放現金股利也讓現金滿意。

會後中信金總經理高麗雪表示，中信金會持續評估各種可能性與對象，過去主管機關並未明說公開收購偏好現金，未來中信金也不會設限併購方法，不過現階段連對象都沒有；至於海外版圖將評估在馬來西亞、柬埔寨與澳洲拓點，尋找自設或併購機會。