華航9月營收寫同期新高　前3季年增近10％

▲華航9月、Q3、前3季營收都寫新高。（圖／華航提供）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）公告9月營收，單月合併營收為160.09億元，月減9.8％、年增7.4％，寫同期新高；Q3合併營收為521億元，年增9.3％，亦寫同期最佳；累計今年前3季合併營收為1509.8億元，年增9.76％，寫歷史最高。

華航表示，9月客運收入為94.46億元，年增2.41％，主要是國際旅運市場需求穩定，雖多數地區暑期旺季結束，歐洲地區旅運需求仍持穩，其中維也納、羅馬等營收年增幅最多，布拉格航線也有超過85％的載客表現；另外受旅客喜愛的峇里島、沖繩、釜山等航線也推動客收成長。

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華航積極布建客運航網，在重點航線持續增班佈局，桃園-奧克蘭自12／2起至明年2／16間增為每週10班；桃園-札幌也自12／13起至明年1／20間增至每週14班，以密集的航班服務滿足多元旅運需求，掌握旺季客運商機。

Q4訂位需求逐步湧現，目前以歐洲及東北亞日本、韓國等訂位最為踴躍，華航ITF線上旅展也搶先開跑，即日起至11／15止全航線最低77折起的超值優惠，購票還有機會抽商務艙機票，是旅客搶便宜的絕佳時機。華航在密集班次及線上旅展等銷售推波助瀾下，看好客運熱度將持續增加。

華航指出，9月貨運收入52.67億元，年增13.42％，受到中秋假期影響，各地出貨量較前月稍緩，惟月底因應季末效應拉抬相關貨量與貨收，使整體貨運表現與8月持平。

隨著Q4傳統貨運旺季的到來，年底購物季帶動跨境電商量增，與個人電子用品新品發表後換機潮等需求不斷增加下，相關包艙、包機及長期需求湧現，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，在旺季期間持續擴大營收與獲利。