港務公司連2年　獲中央政府推動建立員工學習制度獎勵優等獎

▲台灣港務公司二度蟬聯「中央政府推動建立員工學習制度獎勵」優等獎，由教育部常務次長林騰蛟(左)頒獎，港務公司副總經理兼基隆分公司總經理高傳凱(右)代表受獎。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司繼2023年之後，今年再度榮獲教育部頒發「中央政府推動建立員工學習制度獎勵」優等獎，今(12)日的頒獎典禮上，教育部常務次長林騰蛟親自頒獎予港務公司副總經理兼基隆分公司總經理高傳凱，再次肯定了港務公司在員工學習制度上的傑出成就。

此殊榮不僅肯定了港務公司在人才培育上的卓越表現，更彰顯了其對員工成長與企業永續發展的重視。港務公司自2012年成立以來，始終秉持「員工是企業永續經營的基石，人才永續是支持企業運作的根本」的信念，積極投入人才培育。

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面對港口產業的快速變遷與全球化競爭，港務公司早已超前部署。透過「TIPC人才永續策略圖」為員工量身打造了一套完善的學習發展藍圖，涵蓋核心職能、專業技能與管理素養等多個面向。此外更不定期舉辦國內外專業訓練，鼓勵員工取得相關證照，並提供進修補助，以提升員工的專業能力。

隨著全球對環境、社會及治理（ESG）議題的重視，港務公司不僅規劃了多項ESG相關課程，更舉辦綠色能源及港口智慧化等主題的展望講座，讓員工掌握產業最新趨勢，並培養其永續發展的意識。

除了專業能力的提升，港務公司更重視員工的整體福祉。透過導入員工協助方案(EAP)，提供心理諮詢、法律諮詢等多樣化服務，協助員工解決工作與生活中的問題，同時也定期舉辦健康促進活動及通識講座，創造友善工作環境，留住人才。

港務公司表示，將持續推動多元學習與發展機會，並購置線上學習資源，營造全方位無縫隙的學習環境，廣拓員工自我學習的管道。透過不斷創新與精進，持續打造一個主動學習型組織，讓員工與公司共同成長，共創美好未來。