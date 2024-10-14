中櫃基港新購橋式機撞倒岸上舊橋式機　新購要花三億台幣

▲中櫃基港新購橋式機撞倒岸上舊橋式機，再購要花約三億台幣。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

基隆港務分公司監控中心指出，今(14)日下午2點15分，一艘「鈺洲啟航輪」裝載中國貨櫃公司(2613)全新橋式貨櫃起重機要彎靠中櫃經營的西20號碼頭卸載時，撞倒岸上的舊橋式貨櫃起重機。業界估計，舊橋式機機齡約10年，原可用到20年，現在看報廢機率高，新橋式機目前造價約新台幣三億元，訂購約要一年時間才能到貨。

事發後中櫃高階忙於善後，公司發言人未接電話，業界估計「鈺洲啟航輪」應是大陸籍或大陸航商所有船舶，自大陸大連重工運來的新橋式機，碰撞中櫃岸上206號橋式機，造成該部橋式機倒塌，從影片上看，新橋式機應該只是輕微受損，舊橋式機報廢機率高。中櫃在基隆港經營19-21號碼頭，這次原是要為20號碼頭增添一台橋式機提升運力。

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基隆港務分公司已通報北部航務中心、港警、港消，經港警、港消回報現場無人員傷亡，另現場回報堆置區初步估計有4支空櫃、1支重櫃及吊架壓損，肇事責任將由相關機構與保險公司處理。

目前受影響貨櫃船席為基隆港西20、21號碼頭，港公司原已依中櫃公司申請，排定該兩座碼頭供該輪卸載橋式機作業(10/14-10/18)。為因應本次事故，中櫃所屬靠泊作業船將改排西19或港分公司空檔碼頭以碼頭支援協定方式作業因應。