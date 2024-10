辜濓松43年前催生！　ABA年會11／18、19台北登場

▲中信金控外觀。(圖/記者李毓康攝)

記者陳瑩欣/台北報導

由中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)創辦人辜濓松先生一手催生之亞洲銀行家協會(Asian Bankers Association, ABA)將於11月18日、19日假台北君悅酒店舉行第40屆會員大會暨研討會,本屆主題為「亞洲銀行:邁向永續的未來」(Asian Bankers:Transitioning towards a Sustainable Future),來自美國、日本、印度、斯里蘭卡、新加坡、菲律賓、伊朗、香港等逾20個國家與地區之金融界頂尖專家與銀行業領袖將齊聚臺北,共同商討金融科技與永續雙轉型議題。現任ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆期盼藉此會員大會促進各國優秀銀行業者合作交流,提升亞太區域金融發展。

ABA為提供亞太地區各國銀行交換經營意見、經驗、金融資訊與商機的溝通平臺,以促進亞洲各國經濟及區域金融發展,1981年由中信金控創辦人辜濓松先生倡導成立至今已43年,開創臺灣民間經貿外交之路,亦為亞太金融發展邁出重要的一步,目前會員涵蓋全球25個經濟體、65家金融機構,是亞太地區規模最大、涵蓋範圍最廣,同為亞洲開發銀行(The Asian Development Bank)認可的國際金融組織。

第40屆ABA會員大會為成立以來第六度於臺灣召開,由中國信託商業銀行、中華民國銀行公會及ABA共同主辦,為期兩天的會員大會議題包括「科技驅動銀行轉型」(Technology-Driven Transformation in Banking)、「共創永續目標」(Partnering in Achieving Sustainability Goals)、「重新聚焦客戶和社會」(Refocusing on Customers and Society),屆時預計有逾250位來自亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚交流經驗,共同促進亞太區域之科技與金融永續發展。

本屆會員大會特別邀請全球最大的另類資產管理公司黑石(Blackstone)策略與客戶關係部副董事長Thomas Nides先生與ABA會長吳一揆爐邊對談,分享個人職涯經歷與國際金融局勢觀察。在加入黑石之前,Thomas Nides於2021年至2023年擔任美國駐以色列大使。此前,他在摩根士丹利(Morgan Stanley)工作十多年,擔任過各種職務,包括首席營運官和副董事長。他曾出任美國總統歐巴馬時期國務院副國務卿兼首席營運官,並因其卓越貢獻被時任國務卿希拉蕊‧克林頓授予美國最高外交榮譽。他亦曾擔任瑞士信貸集團(Credit Suisse)、房利美(Fannie Mae)、美國貿易代表辦公室和國會山莊的高級領導人。

本屆ABA會員大會將於11月18日、19日假台北君悅酒店一連舉行兩天,與會者可透過爐邊對談、金融專家CEO論壇,交換第一手訊息並共同激盪商業策略。歡迎各國銀行、金融、保險、證券等相關企業及機構代表踴躍報名,相關會議資訊請上會員大會官網aba2024.tw查詢。