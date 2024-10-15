放棄120萬年薪！北漂工程師想回老家「年薪少30萬」　過來人勸退

▲原PO猶豫要不要回老家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

很多人因為北部工作機會多，選擇北漂；但也有人覺得北部物價貴、不易存錢，而打消念頭，一名北漂的台中人指出，目前在台北的科技公司上班，年薪120萬元，最近收到一份遠端的工作邀約，可以回老家上班，但年薪約91萬元，求問「值得降薪水拿遠端Offer嗎？」文章掀起討論。

有網友在Dcard發文，「年薪少30萬，但能遠端回鄉值得嗎？」台北的工作年薪約120萬元，租金1萬1千元，生活費約1萬5千元；最近收到一份遠端工作的Offer，可以回老家台中上班，月薪7萬元，年薪大約91萬元，但租金直接免了，就算不住在家裡，5千元就能在台中租套房，生活費也只要1萬2千元。

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原PO進一步分析，雖然年薪少了30萬，但回老家住，每月可省下1萬4千元，而且他不打算在台北買房，又舊又老又貴，考慮買台中小套房，或是在高雄定居，但台北娛樂多，讓他很猶豫，「值得降薪水拿遠端Offer嗎？」

▲過來人分享經驗。（示意圖／pakutaso）



貼文曝光，釣出過來人分享，「學弟聽我一句勸，工作前10年一定要留在北部努力往上爬，不然你肯定會跟我一樣後悔，我年資10年，全遠端在南部，薪資/升遷都停滯不前，在家過太爽沒有同儕壓力真的會墮落，你絕對會懶得把技能樹點滿，或懶得跑去進修」。

也有網友指出，「從GG（台積電）逃去遠端，錢少了一半，但不打卡不加班，睡到自然醒，挺爽的」、「台中就是香，北漂讀完書果斷回台中工作」、「這我，年薪大概160萬在台北還是像流浪漢」、「除非回台中是住家裡不用租房子，不然繼續待在台北吧」。

有網友點出考量的重點，「考量工作內容、職涯發展、新公司產業前景地位與營運狀況，比年薪差個幾十萬還重要，職涯中後期是比氣長與發展潛力，而不只是比爽度」、「想清楚回鄉的理由，看看這些理由值不值得你放棄錢和發展性。跟你分享當初我回鄉的原因，1.我無法忍受當初待的城市，2.我想在我爸媽還健康的時候多陪他們」。