美國線月中漲價計畫都已取消　美東線2M月底再減4班有望推升運價

▲馬士基航運今日在美國線推出的特惠運價，比非海運聯盟船還低廉。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司原預期美國東岸罷工可望大幅推升運價，原規劃有今(15)日起分別大幅徵收港口壅擠附加費等，因罷工僅3天就結束，現都已確定取消，超大型攬貨公司指出，目前市場運價持平，但今日馬士基網站推出美西每大箱(40呎櫃)3600美元，美東3500美元的特惠運價，除了運價倒掛，美東比美西便宜，也比市場上一般收費在4000美元以上的運價低許多。

不過馬士基與業界龍頭地中海航運合組的2M聯盟表示，因為美國東岸罷工結束後碼頭有壅擠現象，本月12日在大陸市場宣布本月27日至11月9日取消四個亞洲-美東航線的航班，有望提升美東線運價。目前船公司還未宣布歐美線11月漲價辦法，但有表示會漲價，是否真有上漲條件有待觀察。

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根據德魯里本月10日發布的訊息，跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海，在第42周（10月14日至10月20日)和第46周(11月11日至11月17日）之間，已經宣佈了69個取消的航次，總共有693個預定航次，佔取消率的10%。

在此期間，58%的停航將發生在跨太平洋東行航線上，26%的停航將發生在亞洲-北歐和地中海，16%的停航將發生在跨大西洋西行航線上。

在接下來的五周內，THE聯盟宣佈取消19.5航次，其次是海洋聯盟與2M，分別取消12.5和9 航次。在同一時期，非海運聯盟實施了28航次停航。2M聯盟本月27日開始在美東線取消的4個航班，攬貨業估計未列在德魯里的統計內。

目前台灣市場美西線聯盟船每大箱運價在4100-4300，美東線4200-4500美元之間，非聯盟船美西線運價在3800-4000美元之間。