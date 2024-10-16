台積電法說前撤兵！外資重砍1.6萬張淪賣超第4大　映泰榮登買超榜首

▲台股開低震盪，指數下跌281.06點，跌幅1.21%，收在23,010.98點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

半導體廠艾司摩爾（ASML）財報不如預期，使美股半導體類股重挫，台股16日也開低震盪，指數下跌281.06點，跌幅1.21%，收在23,010.98點，力守5日均線及23,000點大關，成交金額新台幣4,112.8億元。

觀察台股籌碼動向，三大法人同步賣超，合計賣超370.37億元，其中，自營商賣超24.62億元，投信賣超4.54億元，外資及陸資賣超341.21億元。

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另根據證交所資訊，外資自集中市場賣超前五名，分別為凱基金（2883）2萬1,875張、聯電（2303）2萬1,113張、台新金（2887）1萬9,405張、台積電（2330）1萬6,937張、中信金（2891）1萬1,344張。

外資買超前五名分別是，映泰（2399）1萬9,023張、京元電子（2449）1萬5,374張、新光金（2888）1萬4,649張、金寶（2312）1萬4,047張、華航（2610）1萬4,034張。

值得注意的是，台積電法說會即將在10月17日登場，外資卻因艾司摩爾的「業績疲軟陰影」提前收手，市場法人認為，利空消息可能來自英特爾（Intel）的整頓及削減資本支出而錯殺，並不代表輝達（NVIDIA）及台積電業績將連帶受影響。

此外，輝達高層日前更透露，Blackwell架構GPU的「瘋狂需求」已售罄12個月訂單，也就是現在才下訂單的新客戶，要等到明年底才會收到產品，可見AI伺服器動能強勁。

市場關注台積電法說會相關重點，包括對第三季財報和第四季展望充滿期待，也將聚焦台積電的營運動能、擴充進度、漲價計畫、競爭對手外包，以及電價與碳費等重點。