台灣港務港勤公司10週年慶　順應船舶大型化與離岸風電發展需求

▲港勤公司慶生儀式左起港務公司鄭淑惠業務副總、船務代理商業同業公會顏銘傳理事長、港勤公司陳榮聰董事長、國際輪船商業同業公會吳岳峯理事長、高雄市政府勞工局 江健興局長、港勤公司林春福總經理。（圖／港勤公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務港勤公司今(16)日下午在高雄港旅運中心舉辦「港勤10年，璀璨未來」成立10週年慶祝暨交流茶會，港勤公司陳榮聰董事長指出，公司順應船舶大型化與離岸風電發展，建造各型船舶以滿足業者需求，提供多元服務。

開場以精彩的踢踏舞表演為活動拉開序幕，隨後由港勤公司陳榮聰董事長帶領貴賓共同爆破氣球，象徵著航向光明的未來。

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港勤公司作為台灣港務公司的轉投資子公司，是台灣最具規模的港勤服務公司，自103年10月16日成立以來，努力不斷深耕本業港口曳船服務，並順應船舶大型化趨勢及離岸風電產業的發展，建造多艘拖船、離岸風電人員運維船及大型駁船，始終秉持「團隊、創新、專業、多元服務」的經營理念。

歷經10年的茁壯，不僅在港口曳船及船舶修護業務上持續精進，亦積極拓展海難救助、離岸風電及海事工程服務等多角化業務，並將持續投資建造船舶，以提升公司船隊規模與效率、增強自身的業務能量，期望在各項業務上穩定扎根，致力提供客戶最專業的服務。

港勤公司表示誠摯感謝各界長官與航港業先進的蒞臨，並期待未來能夠攜手共進，邁向「立足台灣，走向世界，致力成為港勤事業的巨擘」之願景。