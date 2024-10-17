台積電神山拯救眾生！　彭博：業績預期成功緩解AI榮景焦慮

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

全球半導體晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日舉行法說，繳出一系列亮眼成績與超乎市場預期的前景，法人詢問只花1小時就結束，會後《彭博社》以「成功緩解AI榮景焦慮」形容這場法說會，而台積電夜盤報價持續上演「認錯」戲碼，至台北時間17日傍晚5點多，漲幅已超過7.42%。

《彭博社》報導中明文指出，台積電執行長魏哲家試圖消除設備商艾司摩爾（ASML）震驚市場的財報疑慮，而台積電的前景應該有助於緩解投資者誤判人工智慧和半導體需求的擔憂。

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台積電法說會前美股16日掛牌最終收盤價為187.48美元，僅小漲0.19%，但在盤前已來到201.4美元，上漲13.92美元或7.42%。

由於大型晶片商輝達（NVIDIA）、蘋果是台積電的主要客戶，而台積電今年收入額估計成長30%，較原先預期的20%要高，另外，台積電也預計2025 年資本支出將從今年的約 300 億美元向上增加。

外媒指出，當魏哲家表達「AI需求是Real的！」對市場帶來振奮效果，Lasertec等日本晶片設備製造商的股價在東京跌幅收斂，而英飛凌科技在歐洲的股價與業內同行一起上漲。