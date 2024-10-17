台積電Q4營收估「季增13％」　全年上修至增3成

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電今 （17） 日舉行法說會並公佈 2024 年第三季財務報告，同時台積電也釋出針對第四季的最新財測，台積電預期第四季營收，以美金計算，約會落在261億元至269億元之間，換算下來，季增約13％。

若以1美元兌32元新台幣計算，台積電預期第四季毛利率約落在57％至59％之間，營利率約落在46.5％至48.5％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積公司財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示：「台積公司 2024 年第三季的業績受惠於智慧型手機和 AI 相關應用對我們領先業界的 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求 。 進入 2024 年第四季，我們預期台積公司的業績將繼續得益於市場對我們先進製程技術的強勁需求。」

至於今年資本支出規劃，台積電財務長則表示，台積電資本支出規劃都根據市場長期需求制定，因為AI相關需求強勁，會持續資本支出來支持客戶，預計今年資本支出約略高於300億元，其中7成用於先進製程，10％至20%用於特殊製程，10％用於封裝及其他。

台積電董事長魏哲家針對全年營收展望也表示，由於強勁AI需求，全年會有接近30％的營收成長，較上一次24％至26％再上修。