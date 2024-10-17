矽光子飆漲停！聯鈞6天累積收盤漲幅26.4%　再被證交所盯上

▲功率半導體暨雷射封裝廠聯鈞近期股價波動劇烈被列入注意股。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所17日公布17檔注意股，其中，功率半導體暨雷射封裝廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈被列入名單，並依證交所要求公布營運資訊，公告自結9月營收7.98億元，年增63%；稅後淨利7,800萬元，年增875%，每股淨利（EPS）0.53元。

聯鈞受矽光子題材激勵，以9月4日收盤價158元開始起漲，10月17日一度亮燈漲停，最高飆上252元，終場仍亮漲7.63%、大漲17.5元，收在247元，波段漲幅近6成。法人看好AI題材的升溫，讓矽光子概念股也備受矚目，尤其運算速度變快的世代，未來不論是AI手機、筆電、甚至AI伺服器都需要更高傳輸速度。

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根據證交所公告內容，聯鈞最近6個營業日累積收盤價漲幅達26.41%，10月17日周轉率為42.54%；最近90個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅198.66%，10月16日最近6個營業日的當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率68.76%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率76.54%，因此被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：恩德（1528）、喬福（1540）、華通（2313）、所羅門（2359）、映泰（2399）、晟銘電（3013）、南寶（4766）、光鋐（4956）、光聖（6442）、聯策（6658）、汎銓（6830）、錼創科技-KY創（6854）、羅昇（8374）、美德醫療-DR（9103）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）等。