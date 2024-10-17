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台積電財報嗨翻全村！美股盤前漲8%　6檔「高含積」ETF一表看

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

台積電（2330）法說會報佳音，美股盤前漲逾8%、正式盤將挑戰市值1兆美元紀錄，明（18）日台股也有機會秀一波，《ETtoday新聞雲》盤點6檔台積電佔比高、績效俏的ETF，其中新光台灣半導體30（00904）持有台積電權重逾3成，為32.09%，今年以來漲幅23.76%，表現相對突出，另兆豐台灣晶圓製造（00913）、富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）等3檔，持有台積電比重逾2成，今年以來漲幅逾2成。

▲▼含積ETF蠢蠢欲動。（資料來源：CMoney）

券商法人表示，台積電最新法說結果揭曉，Q3獲利年增54%，第三季毛利率57.8%、營利率47.5%，更大幅領先市場預期及先前公司財測展望，最主要原因是台積電先進製程已佔公司整體營收高達69%，背後歸功於市場對於AI需求暴增，對於AI半導體之關鍵元件，包括AI晶片、AI伺服器，及ASIC（特殊應用IC）和其他周邊晶片等支援元件的需求將增加，對持有台積電等台股高含積ETF來說，本季台積電法說會報喜，至少未來一季甚至到2025年股價表現猶如吃下一顆定心丸。

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00904基金經理人詹佳峯認為，從台積電本季亮麗財報組成因子分析，可以發現台積電今年以來獲利成長主力，已逐漸往AI等先進製程等相關領域靠攏，特別是面對全球AI商機如雨後春筍般萌芽，已為半導體製造商及AI相關相關供應鏈，在2025年繼續吃下更多AI商機大餅，例如現階段全球AI算力需求激增下，讓國外雲端大廠在AI資料中心部署架構發生變化，包括在運算、通訊與儲存等IT設備皆須調整。

同時，資料中心的基礎設施如冷卻系統、不斷電系統（UPS）、配電裝置與備援電池也需升級更換，這將讓不同類型的產品規格掀升級潮，直接受惠的族群有AI伺服器、網通、儲存、散熱與基礎設施等的台廠都將受惠。

另外，詹佳峯指出，近年來ChatGPT、大型語言模型(LLM)等全球AI相關應用需求的加持下，讓國內AI半導體供應鏈，享受AI軟、硬體通吃商機，尤其是AI半導體核心在IC製造、IC設計、IP矽智財等族群，全球AI市場迅速成長下，AI晶片成長前景翻紅，台灣半導體供應鏈，除本身正處於半導體產業成長周期，搭配現在美國人工智慧周期才剛啟航，未來雙重潛力更加速半導體中長期股價表現，至少在2025、2026兩年產業基本面成長依舊亮眼。
 

關鍵字： 台積電半導體AI股市獲利

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