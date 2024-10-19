國營事業唯一　港務公司航港智慧聯網服務獲數位轉型鼎革獎

▲台灣港務公司李賢義董事長(後排右6)帶領同仁，整合船舶進出港服務流程資訊，持續透過數位科技應用結合ESG理念，打造敏捷創新的台灣港群。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今年首度參加2024第四屆哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」競賽，在眾多優秀企業團隊中脫穎而出，榮獲「智慧管理轉型獎-大型機構組 楷模獎」殊榮，為國營事業唯一獲獎企業。

國際商界刊物《哈佛商業評論》，自2021年創立「數位轉型鼎革獎」，因應全球產業環境變化迅速，「數位轉型」已經是全球企業界最關心的顯學，也是企業轉型發展策略的關鍵要素，透過該獎項評比企業推動數位轉型成效，表揚各業界最傑出的數位轉型企業。本次競賽報名件數共達230件提案，港務公司在群英薈萃的競爭中，首度參賽即獲獎，以「船舶進出港智慧聯網應用服務方案」展現港口數位創新及服務優化之豐碩成果，獲得產學界專家評審高度肯定。

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港務公司表示，因應國際海運市場快速變化，港口營運面臨多元挑戰，近年積極推動智慧港口創新應用，透過佈建智慧物聯網設備實現全方位管理，以及導入數據自動化傳遞及分析的作業流程，展現港務公司善用科技賦能，提升營運韌性，以及應用數據加值，升級服務體驗的營運目標，未來持續攜手航港產業合作夥伴，共同邁向智慧永續港口發展。

▲台灣港務公司首度榮獲2024《哈佛商業評論》全球繁體中文版「數位轉型鼎革獎」殊榮，由基隆分公司高傳凱總經理代表領獎。（圖／港務公司提供）



貫徹以客戶需求為服務導向的思維，本次獲獎的「船舶進出港智慧聯網應用服務方案」，是港務公司推動智慧港口發展的重要里程碑，該服務透過物聯網、大數據及人工智慧等技術應用，輔助船舶航行安全、掌握船舶靠泊即時動態、提升貨物運輸效率，強化內外部溝通效率，實現資訊共享，提供安全、高效的服務。

同時為落實永續港口目標，七大國際商港均建置智慧能源管理系統中，屆時將全時監控港區能源使用狀態，逐步推動能源自發自用、能效使用最佳化，從能源管理落實企業永續發展。

同時，港務公司秉持航港產業生態圈共好的理念，開放港口創新科技試驗場域，攜手資通訊產業應用數位科技於港口進行多元應用，並持續推動「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者導入數位化創新服務，透過產業多元跨域合作，打造數位永續航港生態圈。