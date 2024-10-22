6檔ETF換股今生效　00733、00905變動股數均逾40檔

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
台灣指數公司最新公布6檔台股ETF成分股增刪於今（22）日生效，其中富邦台灣中小50ETF（00733）、FT台灣Smart ETF（00905）換股檔數分別46、41檔之多，為6檔換股ETF成分股變動最大；而受益人數有28.41 萬人，為此次換股ETF當中受益人最多國泰台灣5G+ETF（00881）此次只有 1 檔成分股調整。
00905目前資產規模約61.28億元，受益人數約4.6萬人，此次增刪 41 檔成分股之多。
增加41檔成分股為：1225福懋油、1232大統益、1436華友聯、1442名軒、1476儒鴻、1612宏泰、1736喬山、2006 東和鋼鐵、2031新光鋼、2233宇隆、2247 汎德永業、2303聯電、2449京元電子、2472立隆電、2480敦陽科、2520冠德、2605新興、2615萬海、3019亞光、3209全科、3443創意、3665貿聯-KY、3673 TPK-KY、4137麗豐-KY、4438廣越、4571鈞興-KY、4958臻鼎-KY、5434崇越、5534 長虹、6177達麗、6278台表科、6281全國電、6409旭隼、6581鋼聯、8039 台虹、8070長華*、8213志超、8454 富邦媒、9910豐泰、9917中保科、9925新保。
刪除41檔成分股：1447力鵬、1702南僑、2059川湖、2228劍麟、2329華泰、2348海悅、2374佳能、2420新巨、2421建準、2450神腦、2474可成、2610 華航、2636台驊控股、2704國賓、2723美食-KY、2809京城銀、2832台產、2891 中信金、2915潤泰全、3017奇鋐、3022威強電、3090日電貿、3312弘憶股、3416融程電、3501維熹、3679新至陞、3708上緯投控、3711日月光投控、5007 三星、5258虹堡、6115鎰勝、6117迎廣、6412群電、6491晶碩、6579研揚、6669緯穎、8210勤誠、9802鈺齊-KY、9939宏全、9943好樂迪、9945潤泰新。
00733目前資產規模為75.75億元，受益人數 4.95 萬人，此次成分股調整多達46檔，為此次指數成分股調整檔數最多。
新增成分股46檔分別為：1307三芳、1319東陽、1524耿鼎、1540喬福、1727 中華化、1736喬山、2030彰源、2033佳大、2038海光、2201裕隆、2399映泰、2420新巨、2436偉詮電、2477美隆電、2495普安、2613中櫃、2637 慧洋-KY、3013晟銘電、3021鴻名、3167大量、3588通嘉、3617碩天、3622洋華、3715 定穎投控、4557永新-KY、4571鈞興-KY、4583台灣精銳、4763材料-KY、4935茂林-KY、5234達興材料、5284 jpp-KY、5521工信、6224聚鼎、6243迅杰、6438 迅得、6768志強-KY、6782視陽、6830汎銓、6863永道-KY、8114振樺電、8249 菱光、8404百和興業-KY、8467波力-KY、8996高力、9935慶豐富、9938百和。
刪除46成分股分別為：1503士電、1514亞力、1522堤維西、1597直得、1609 大亞、1611中電、1786科妍、1795美時、1806冠軍、2313華通、2316楠梓電、2427三商電、2449京元電子、2467志聖、2476鉅祥、2482連宇、2855統一證、3010華立、3029零壹、3048益登、3305昇貿、3312弘憶股、3376新日興、3406 玉晶光、3501維熹、3591艾笛森、3712永崴投控、4545銘鈺、4566時碩工業、4720德淵、4770上品、4961天鈺、4967十銓、4968立積、5519隆大、6197佳必琪、6449鈺邦、6605帝寶、6689伊雲谷、6715嘉基、6789采鈺、8028昇陽半導體、8103瀚荃、8105凌巨、8374羅昇、8478東哥遊艇。
除了00905、00733大換股之外，00881、中信臺灣智慧50ETF（00912）、野村臺灣新科技50ETF（00935）、國泰股利精選30ETF（00701）等4檔ETF也有成分股調整。
00881目前資產規模約620.43億元，受益人數28.41萬人，成分股納入3665貿聯-KY，成分股刪除2368金像電。
00912 目前資產規模約14.13億元，受益人數0.98萬人，此次納入3檔成分股分別2615萬海、3293鈊象、6505台塑化；刪除1590亞德客-KY、2408南亞科、3661 世芯-KY。
00935目前資產規模約93.85億元，受益人數約5.62萬人，此次成分股納入8檔成分股分別為1560中砂、2344華邦電、2388威盛、3105穩懋、3680家登、6187 萬潤、6223旺矽、6415 矽力*-KY；成分股刪除8檔為3035智原、3264欣銓、3661 世芯-KY、4919新唐、4961天鈺、4966譜瑞-KY、6531愛普*、8016矽創。
00701目前資產規模約48.41億元，受益人數3.7萬人，此次成分股納入14檔分別為1537廣隆、1717長興、1720生達、2027大成鋼、2206三陽工業、2347聯強、2617台航、2845 遠東銀、2889國票金、2897 王道銀行、3045台灣大、4904 遠傳、5876上海商銀、9927泰銘；刪除14檔成分股為1301台塑、1402遠東新、2474可成、2881 富邦金、2882國泰金、2885元大金、3033威健、3090日電貿、3413 京鼎、3702大聯大、6202盛群、8150南茂、9904寶成、9939宏全。
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