航海王揚帆！馬士基4度調高財測 長榮、萬海逆勢翻紅

台股今（22）日開低，一度下跌逾270點，不過貨櫃三雄盤中逆勢上漲，萬海（2615）漲近3％、長榮（2603）漲逾2％；據悉，航運巨擘馬士基（Maersk）在半年內已4度調高今年度的獲利預測，預計紅海危機將讓運價持續上揚。

台積電寶山F20廠工安意外！52歲工人觸電亡 竹科管理局停工調查

位於新竹科學園區的台積電（2330）F20廠傳出發生工安意外，一名52歲工人疑在施工時觸電身亡，警方通報職安調查後相驗完成，初判是電擊性休克。對此，新竹科學園區管理局指出，已停工調查職災原因，釐清是否有疏失。

6檔ETF換股今生效 00733、00905變動股數均逾40檔

台灣指數公司最新公布6檔台股ETF成分股增刪於今（22）日生效，其中富邦台灣中小50ETF（00733）、FT台灣Smart ETF（00905）換股檔數別46、41檔之多，為成分股變動最大；而受益人數有28.41 萬人，為此次換股ETF當中受益人最多國泰台灣5G+ETF（00881）此次只有 1 檔成分股調整。

碳化矽基板價格跳水！陸行之：若需求沒爆發 產業鏈1年內大砍單

供應鏈近期傳出，碳化矽（SiC）6吋基板因新產能大量開出，供過於求，導致報價逐季跳水，價格崩盤讓多數業者賠錢銷售，對此，半導體分析師陸行之22日表示，如果歐美電動車市場需求無法見到「大爆發」，SiC供過於求不改善，價格持續大幅下跌，相關設備產業鏈也將在一年內大砍單。

達方子公司傳火警！桃園龜山庫房鋰電池燃燒 起火原因待鑑定

達方（8163）22日表示，子公司達瑞創新公司位於桃園龜山庫房在10月21日晚間發生火警，火勢已完全撲滅，無人員傷亡情況，起火原因待消防單位鑑定，生產未受影響，並初步評估對整體營運及財務無重大影響，將加強廠區安全維護機制。

高通旗艦晶片S8 Elite亮相！ 台積電3奈米助攻「效能直逼筆電」

高通年度Snapdragon高峰會今日在夏威夷登場，高通在會中也宣布推出Snapdragon 8 Elite行動平台，在台積電3奈米製程助攻下，8 Elite也繳出超狂成績單，更可說是「用手機晶片劍指桌機效能」，以跑分成果來看，8 Elite單核Geekbench ST跑分為3221分、多核Geekbench MT更破萬達10426分，比起聯發科天璣9400單核跑分3040分、多核跑分9600分，表現更為優異。

綠界關不住「再飆第6根漲停」！喜迎電商旺季 小金雞也將登興櫃

第三方支付綠界科技（6763）繼上周連4天漲停、股價漲幅過大，被櫃買中心列入處置股，也就是俗稱「關緊閉」，22日起共10個營業日改以分盤交易，每5分鐘撮合一次，但股價仍未受影響，盤中再飆上80元漲停價，是股票變更面額1拆10後新高。

台塑生醫砸2000萬建置全台首座光電儲能球場 每年減碳45公噸

台塑（1301）集團旗下台塑生醫致力推廣預防醫學及再生能源應用，投資近2000萬元為屏東縣牡丹鄉石門國小建置全台首座「光電儲能球場」正式啟用，未來球場每年自發9萬度綠電，減碳約45公噸、相當於種植近4000棵樹。

日圓貶破150 達人：美元和美債2因素走高

美債殖利率大漲 11 個基點，來到 4.19%，美元指數也強勢收在103.995。目前1美元兌日圓再度突破150關卡，來到150.72；兌新台幣也來到32.101。

台積電跌20元至1065 指數挫逾170點

美股周一（21日）漲跌互見，台股今（22）日以下跌114.42點、23428.11點開盤，跌勢擴大，指數下跌逾170點，台積電（2330）下跌20元至1065元。