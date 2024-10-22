台股跌幅大收斂！終場下跌7.1點　台積電跌10元至1075

▲台股今天走跌。（資料照／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開低走低，尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌7.1點，以23535.43點作收，跌幅0.03％，成交量3726.51億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌114.42點開出，指數開低走低，盤中最高達23535.43點，最低23269.86點，終場收在23535.43點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1075元，跌幅0.92％；鴻海（2317）上漲5.5元至215.5元；廣達（2382）上漲10元至319元；陽明（2609）下跌0.6元來到67.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.78元。
今天漲幅前5名個股為悅城（6405）上漲4.4元，漲幅9.97％；華泰（2329）上漲3.95元，漲幅9.96％；恩德（1528）上漲1.8元，漲幅9.92％；菱光（8249）上漲5.8元，漲幅9.91％；六方科-KY（4569）上漲20.5元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為瑞利（1512）下跌0.48元，跌幅6.1％；志聖（2467）下跌13.5元，跌幅5.95％；美吉吉-KY（8466）下跌3元，跌幅5.39％；鼎固-KY（2923）下跌1.8元，跌幅5.22％；大洋-KY（5907）下跌0.7元，跌幅5.2％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|悅城（6405）
|48.55
|▲4.4
|▲9.97％
|華泰（2329）
|43.6
|▲3.95
|▲9.96％
|恩德（1528）
|19.95
|▲1.8
|▲9.92％
|菱光（8249）
|64.3
|▲5.8
|▲9.91％
|六方科-KY（4569）
|227.5
|▲20.5
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瑞利（1512）
|7.39
|▼0.48
|▼6.1％
|志聖（2467）
|213.5
|▼13.5
|▼5.95％
|美吉吉-KY（8466）
|52.7
|▼3.0
|▼5.39％
|鼎固-KY（2923）
|32.7
|▼1.8
|▼5.22％
|大洋-KY（5907）
|12.75
|▼0.7
|▼5.2％
資料來源：證交所
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