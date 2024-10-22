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台股跌幅大收斂！終場下跌7.1點　台積電跌10元至1075

▲▼（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天走跌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開低走低，尾盤跌幅收斂，加權指數終場下跌7.1點，以23535.43點作收，跌幅0.03％，成交量3726.51億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌114.42點開出，指數開低走低，盤中最高達23535.43點，最低23269.86點，終場收在23535.43點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1075元，跌幅0.92％；鴻海（2317）上漲5.5元至215.5元；廣達（2382）上漲10元至319元；陽明（2609）下跌0.6元來到67.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.78元。

今天漲幅前5名個股為悅城（6405）上漲4.4元，漲幅9.97％；華泰（2329）上漲3.95元，漲幅9.96％；恩德（1528）上漲1.8元，漲幅9.92％；菱光（8249）上漲5.8元，漲幅9.91％；六方科-KY（4569）上漲20.5元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為瑞利（1512）下跌0.48元，跌幅6.1％；志聖（2467）下跌13.5元，跌幅5.95％；美吉吉-KY（8466）下跌3元，跌幅5.39％；鼎固-KY（2923）下跌1.8元，跌幅5.22％；大洋-KY（5907）下跌0.7元，跌幅5.2％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
悅城（6405） 48.55 ▲4.4 ▲9.97％
華泰（2329） 43.6 ▲3.95 ▲9.96％
恩德（1528） 19.95 ▲1.8 ▲9.92％
菱光（8249） 64.3 ▲5.8 ▲9.91％
六方科-KY（4569） 227.5 ▲20.5 ▲9.9％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
瑞利（1512） 7.39 ▼0.48 ▼6.1％
志聖（2467） 213.5 ▼13.5 ▼5.95％
美吉吉-KY（8466） 52.7 ▼3.0 ▼5.39％
鼎固-KY（2923） 32.7 ▼1.8 ▼5.22％
大洋-KY（5907） 12.75 ▼0.7 ▼5.2％

資料來源：證交所

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