看「星座」選ETF！　專家：水象市值型、土象高股息

▲專家：「星座」可作為ETF選擇參考，投資還是得評估風險承受度（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

前陣子MBTI（Myers-Briggs Type Indicator，又稱為「邁爾斯-布理格斯性格分類指標」）理財話題在網路掀起熱烈討論，有網友敲碗，會不會「星座」也能當成選擇ETF的參考依據呢？您的心聲被聽見了，有市場專家分享，分別從水象、土象、風象、火象星座的個性分析，依其特質建議適合的投資標的。

市場專家點出，水象星座心思細膩、感知能力佳，對於市場經濟波動，反應較為靈敏，首選走勢跟著大盤走的市值型ETF，像是國泰台灣領袖50（00922）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等，其中又以國泰00922價格最為親民。

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除了在價格上有優勢，00922選股邏輯鎖定「又大又賺錢」的公司，三大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454），都是成分股之一，半導體及電腦週邊設備族群權重超過5成，日前美國晶片大廠高通執行長艾蒙表示，未來五年內，很可能人手都有一支AI智慧手機，顯示AI運用不僅越來越普及，更是以驚人速度擴散，對於00922來講無疑是利多。

而土象星座穩重實在、毅力堅韌，可以選擇穩定配息的高股息ETF，例如，國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）都是熱門標的，不曉得要選哪個，可以跟著多數人買，選擇受益人、定期定額、規模最大的00878，且時序將邁入11月，00878也即將除息，趁近日台股回檔，正是撿便宜卡位配息的時機。

進一步分析風象及火象星座，風象星座觀察力強、勇於嘗試，近年來因美國降息而興起的美債就很適合；火象星座有勇敢冒險的精神、處變不慌，可以承受較大的市場波動起幅，可以挑戰不受台股10%漲跌幅限制的海外股ETF。不過仍要提醒大家，投資前務必評估自己的風險承擔能力，「星座」跟「投資標的」之間沒有絕對關係，僅供參考，祝福投資人，能把握長期穩健投資，享受理財樂趣。