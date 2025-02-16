9000名美國稅務員挫咧等！川普政府計劃裁員　馬斯克執行中

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國報稅季如火如荼展開，不過美國總統川普最新計劃針對解僱9000名國稅局員工進行檢視，特斯拉創辦人馬斯克將率領團隊審查國稅局的人力是否浪費。

《華盛頓郵報》報導，已有6名知情人士指出，財政部官員已經討論了解僱大約9000名仍處於試用期的員工，作為整個政府範圍內對這些最近僱用的員工進行更廣泛解僱的一部分。該數字無法立即得到證實，美國國稅局和財政部的發言人均拒絕置評。削減計劃最早可能在21日開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波裁員由馬斯克帶領的美國政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）執行，雖然會計圈普遍預期從1月27日開始一路到4月15日止是個人、企業稅務申報集中期，但美國稅務系統已傳出「裁員中」的消息。

共和黨長期主張縮小稅務機構的規模，尤其對美國前總統拜登政府推動僱用數千名新的國稅局特工以加強稅務執法和徵稅感到憤怒。聯邦人員的削減可能會削弱拜登政府支持國稅局的努力，但程度如何仍不確定。

美國稅務機構去年的員工人數從 2023 財年的約 9 萬名員工增加到本財年的 10 萬人，規模增加了約 10%。美國國稅局公開表示，對報稅季至關重要的人員沒有資格享受鼓勵聯邦人員辭職的「延期辭職」計劃，此舉引起稅務圈的重視。