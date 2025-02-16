大鱷動向！索羅斯抄底台積電　股神巴菲特暫停賣蘋果

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國證管會（SEC）公告13F文件，有「金融巨鱷」稱號的索羅斯（George Soros）旗下索羅斯基金（Soros Fund）去年第4季大買台積電ADR近4.7萬股，累計持股來到15.2萬股，同時新建輝達（NVIDIA）逾21萬持股；而股神巴菲特則暫停賣出蘋果股票。

據SEC資料顯示，索羅斯基金去年第4季買進Google母公司 Alphabet，持股大增2.55%為買進最多，累計至去年底索羅斯手握3.79%股權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外包括亞馬遜、微軟、台積電ADR與輝達等重量級個股皆在索羅斯上季增持名單中。

股神巴菲特旗下波克夏投資公司資金動向也曝光，13F申報文件指出，波克夏去年第4季已停賣蘋果，波克夏因手握逾3億股蘋果，市值高達751億美元，相關投資仍是該公司資金池中最大標的。

除了蘋果以外，波克夏去年第4季投資排行中尚包括美國運通，美銀、可口可樂、雪佛龍、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、安達保險（Chubb Insurance）和醫療保健商達維特（DaVita）。

不過，波克夏去年第4季仍繼續減持美國銀行股份，還將花旗集團股票大砍4分之3。