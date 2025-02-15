新光三越氣爆「可實施無薪假」惹議　勞動部澄清：仍須給最低工資

▲新光三越氣爆。（圖／記者許權毅攝）

記者廖婕妤／台北報導

台中新光三越13日發生氣爆造成4死39傷，遭市府勒令無限期停業，員工權益受到衝擊，勞動部昨日發文指出，若雇主無法提供勞工適當的工作安排，勞雇雙方可考慮實施「減班休息」，也就是放無薪假，但相關言論引發爭議，對此，勞動部今（15）日也發聲澄清，受波及的雇主最終還是因氣爆的停工導致經營困難，經與勞工協議申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資28,590元，並非無薪，勞工的勞健保也要正常投保。

勞動部強調，主要目的是要盡可能避免勞工因氣爆事件遭到被資遣解僱的可能，解僱勞工是最後、沒有任何辦法下，才能用的手段。

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勞動部指出，本次事件台中新光三越是這個場域的經營者，相關責任無可避免也不可推卸，若後續確認還有其他應負責的事業單位，這些嚴重違反職業安全衛生相關規定的事業單位，遭勒令停工後，還是必須依《職安法》第36條，對於期間內無法作業的勞工，仍應依法照給工資。

勞動部說，對於不可歸責氣爆原因發生的其他勞雇雙方，例如百貨內的專櫃、美食街、清潔、保全等「非直接受僱」於新光三越的勞工，以及對應之廠商等雇主們來說，這次的氣爆案，確實也是一個非預期、難以抗力的受波及衝擊。

不過，勞動部還是會要求這些雇主，必須依《勞基法》所列的調動原則，優先將勞工安置到其他合適的工作場域工作。

若這些受波及的雇主，最終還是因氣爆的停工導致經營困難，經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資28,590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。

勞動部強調，也會提供資源協助，將與地方政府合作，主動說明勞動部「充電再出發」計畫、職業訓練等措施。

對於減班休息的勞工，經申請「充電再出發」計畫參加職業訓練課程，可依參訓時數，核給每小時190元津貼，最高每月可領到17,210元，也有助於減少勞工遭受到的衝擊及收入影響。

上述「充電再出發」訓練課程，勞動部勞發署也會積極協助，為需要的勞工規劃合適參訓的線上及實體課程，以讓本次受影響的勞工有最大的方便為原則。