台積電前董事長劉德音退而不休！最新動態曝光

▲台積電前董座劉德音。（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

前台積電董事長劉德音退休後動向備受關注，如今他正式在美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）成立「科技競爭力與產業政策中心」（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center, TCIP），目標是強化美國在先進技術研發與製造的競爭力。

根據加州大學柏克萊分校新聞稿，劉德音指出，過去幾十年來，全球化讓高科技產業的上游研發與下游製造逐漸脫鉤，導致新技術無法順利轉化為商業應用，甚至影響國家科技領導地位。他認為，這樣的發展已經侵蝕美國的經濟實力與國家安全，因此亟需國家級戰略來強化產業鏈完整性。

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劉德音強調，「美國必須確保技術從研究到產品開發及製造的完整路徑，才能提升市場競爭力」。

TCIP由劉德音親自推動成立，集合來自學術界、產業界與智庫的專家，以提供政策制定者專業意見，確保美國在科技研發及先進製造領域維持全球領先地位。

該中心由柏克萊計算機科學教授Thomas M. Siebel及S. Shankar Sastry領軍。Sastry表示：「近期中國AI技術發展迅猛，DeepSeek的崛起讓市場出現新變化，美國必須加速重建科技領導優勢，而TCIP正是為此目標而生。」

加州大學柏克萊分校工程學院院長Tsu-Jae King Liu也表示：「能夠與劉德音共同打造這個中心，確保美國在先進技術領域的優勢，我們深感榮幸。」