金融股預告2025年獲利大成長　這三檔股價即將爆發？

▲台股（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股講客人

目前下跌段的永豐金自然也很難受到青睞，所以想要買便宜金融股的人，永豐金除了銀行放款穩健之後，證券子公司經營美股複委托市場也是嚇嚇叫，反而進場撿便宜...

在川普就任即將滿一個月的現在，投資空手者也回到市場行列中了，所以大家又跑去看一些短線題材的電子股，或者「川普概念股」，不過這邊告訴各位，只要大盤好，ETF就會好，通常電子股也不會太差，最後受惠者就是金融股，原因很簡單，因為金融業本來就是跟著總經景氣以及股市多頭獲利，只要市場好，金融股持續投資的績效就不會差。

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金融類(^035) 技術分析

從近三個月的台灣上市金融指數來看，你有發現什麼有趣的現象嗎？是不是高點之後又更高？殺下來，跌破季線也不怕，因為沒幾天又漲回去，所以其實金融股持續展現多頭格局的力道，不過近三個月，其實包含了2024年尾聲，到底2025年如何，直接看最新的元月自結EPS準沒錯，這邊找近三年EPS正成長，再加上2025年元月EPS比前年同期成長的金融股，一共有三檔，我們依序來看看。

凱基金（2883）：2025年元月EPS為0.22元、年增29.41%

凱基金(2883) 技術分析

凱基金自結2025年元月稅後淨利為36.56億元，相對2024年元月年增近三成，主要當然還是凱基人壽帶動營運，除了新保單銷售比去年同期成長五成以上，加上美債總算「跌無可跌」，投資操作總算回到正常水準。另外凱基證券受惠股市多頭行情帶動，也維持相當不錯的營運動能。回到技術線圖來看，其實凱基金也受到美國行情所苦，畢竟壽險投資大量的美債，但最近美債行情總反彈，因為川普叫馬斯克砍肥貓，什麼預算都砍掉，肥貓也資遣掉，突然之間，專家們開始被打臉，因為本來預期川普亂花錢導致債券更慘，結果現在美國政府反而省錢，當大家預期不好，卻突然發現沒這麼差的時候會怎麼樣？看看股價反彈就有答案，川普就任前的1月13日殺最低，但後續就一路漲上來，蛇年農曆年封關日收在最高，所以當時賣掉的人都笑呵呵，殊不知年後一開盤在殺了一小段之後，到現在就衝高高，除了投信持續買，外資在去年連賣之後，這幾天開始反手買回進場，於是股價也重新站回季線以上，這不只是EPS的成長，而是大家對於美國的多頭看法。

玉山金（2884）：2025年元月EPS為0.19元、年增5.56%

玉山金(2884) 技術分析

過去幾年的玉山金，由於受到消金市場衰退，加上各大金控切入信用卡及財富管理市場，也壓縮到玉山金的獲利版圖，因此營運表現相對掙扎，但2024年年底總算否極泰來，股價連續挑戰季線失利，但前幾次都是因為外資或投信賣壓，導致股價一直上不去。不過2025年總算揚眉吐氣，而這次同樣有外資帶動買盤，而投信沒有再扯後腿，加上獲利慢慢回穩，在前一週跳空大漲之後，近幾日的股價持續在高檔整理，沒有再拉回，這代表市場也開始看好消費力道，而玉山金慢慢調整營運體之後，正好迎來國內經濟成長的復甦，於是外資就率先表態。

永豐金（2890）：2025年元月EPS為0.23元、年增15%

永豐金(2890) 技術分析

說到永豐金的營運，近年是越來越強，除了銀行部門的穩健放款，包含中小企業端的經營也相當有感，另外永豐銀行利用數位結合證券系統，也在國內一片紅海競爭中殺出重圍，尤其是永豐金證券的美股下單更是受到市場青睞，因此看到永豐金獲利狀況佳，也不用太意外。回到技術籌碼面來看，其實非常慘，在2024年12月衝向高峰之後，接著一路下殺，這主要來自投信ETF的賣壓，再加上外資買賣無常，以近期來看，外資就是連續賣超，不過自營商倒是相當特別，從去年第四季開始就連續買超，以獲利及股價來說，外資、投信一直賣超導致下跌，反而是價值投資的好機會，因為獲利一直很強，但市場就是如此，國內金控一大堆，赫赫有名的就前面那幾家，以名聲來說永豐金相對低調，加上大家都喜歡看漲才去追高，但對比一堆金融股不是股價創新高，就是連續大漲，目前下跌段的永豐金自然也很難受到青睞，所以想要買便宜金融股的人，永豐金除了銀行放款穩健之後，證券子公司經營美股複委托市場也是嚇嚇叫，反而進場撿便宜。

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