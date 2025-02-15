百大專利！台積電連9年奪冠　南亞科、群創寫新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部智慧財產局今（15）日公布2024年專利申請及公告發證統計排序，本國人發明專利申請由台積電（2330）以1,412件9連冠，外國人由美國應材以950件重返冠軍；工研院356件、成功大學121件分別居研究機構及學校首位。發明專利獲證方面，由台積電1,163件及美國應材697件分居本國人及外國人之首。

智慧局說明，台積電發明專利申請件數自2016年起連續9年高居首位，去年申請1,412件，其次依序為南亞科（2408）466件、友達（2409）425件、工研院356件、群創（3481）328件、英業達（2356）321件、瑞昱（2379）309件、宏碁（2353）277件、鴻海（2317）259件、聯發科（2454）239件。其中，南亞科、群創均為歷年新高，鴻海年增93％最多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外國人方面，美國應材以950件重返發明專利申請第一名，南韓三星電子894件退居第二，南韓韓領698件躍居第三，其次依序為日本東京威力661件、美國高通660件、日本日東電工417件、荷蘭ASML 344件、日本信越化學279件、美國蘭姆研究公司276件、日本斯克林集團253件。其中，南韓韓領、日本東京威力、荷蘭ASML、日本信越化學、美國蘭姆研究公司均為歷年最高。

至於在研究機構方面，有5個機構進入本國人發明專利申請百大。工研院356件排序第4，自2007年起連續18年居各研究機構之冠。

進入本國人發明專利百大的21所學校中，成功大學以121件申請居冠，其次依序為臺灣大學98件、清華大學83件、勤益科大75件、陽明交大74件、屏科大60件、北科大55件、中山大學51件、臺科大49件、中興大學48件，前10大均為國立大學，臺北醫大47件晉升私校第1，學校排序第11。