台化沙鹿小水力發電廠正式啟用　旗下投運裝置容量達23.3MW

▲台化投資台灣第一座清水系統小水力發電機組正式運轉。（圖／台化提供）



記者廖婕妤／台北報導

台化（1326）首次贏得台灣自來水公司標案，沙鹿配水中心小水力發電廠正式投入運轉，為全台首座清水水力發電廠；累積至今，台化已投運的水力電廠裝置容量達23.3MW，不但是台灣水電裝置容量最高的民營企業，也是全球石化公司唯一做水力發電的企業。

沙鹿配水中心小水力發電廠裝置容量731.5KW，利用自來水公司隧道口調節池至配水中心之間76米的落差，將位能轉化為清潔的電能，每年發電480萬度，足以供應1,333戶家庭1年的用電量，可減少2,371噸的碳排放，相當於6座大安森林公園的吸碳量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台化於台灣水力發電的發展歷史，可追溯自2000年與嘉南農田水利會（農水署嘉南管理處前身）攜手合作興建烏山頭水力電廠開始，之後陸續完成西口及八田水力電廠；另積極盤點評估廠內案場，於2022年在新港廠區內也建置了一套75KW小水力機組；本次的沙鹿小水力則是台化第5座投運的水電案場。

台化總經理呂文進表示，經由公司經驗豐富的設計與施工團隊，當初承諾將沙鹿小水力發電作到最大化、最優化及確保安全穩定運轉，目前已逐步實現，並持續開發合適的小水力發電案場，於去年底再成功贏得自來水公司宜蘭深溝淨水場小水電160KW標案，將成為台化第6座小水力電廠，足見台化持續發展小水力發電的決心。

台化於水電成果實現了3個第一、1個唯一，分別是第一次成功跨足企業外部取得小水電標案，且順利如期完工投運、完成台灣第1座清水小水力發電廠、台灣民營企業水電裝置容量第一，以及全球石化公司唯一做水力發電的企業。未來將繼續投入水電開發，為台灣綠電發展貢獻一份心力。